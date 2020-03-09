經濟

摩根許長泰：減息無助提振股市 單月4主要央行減息 歐英日料跟進

【明報專訊】美國聯儲局上周緊急減息半厘，震驚環球市場。美國加息周期一瞬即逝，環球主要央行還未來得及收緊政策，就要討論是否跟隨美國減息。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰接受本報訪問時稱，歐日等其他央行現時處境尷尬，因為深明負利率是失敗的實驗，卻面臨再減息壓力。他直言，疫症帶來的不是融資成本問題，認為即使再有央行減息，亦難扭轉股市氣氛。

明報記者 廖毅然、歐陽偉昉

計及中國人民銀行連番降逆回購、MLF（中期借貸便利）等利率，自疫情在1月底加劇以來，環球已有4個主要央行減息。市場預期聯儲局會在月中的議息會議再減0.25厘，而歐洲央行、日本銀行和英倫銀行三大央行亦會在本月議息，最接近是歐央行，將在本周決定是否減至負利率。

減息非良藥 反令市場恐慌

許長泰認為，現時環球央行都處於轉捩點，今次將再次證明負利率是失敗的實驗，減息非醫治疫症的良藥。他指出，利率要長時間才能對實體經濟產生效用，且現時企業面對的不是融資成本的問題，而是盈利不明朗、需求大幅減少，所以最重要還是財政政策的配合。

他認為減息唯一的好處是很快實施得到，可讓市場安心，但在這次事件中都變成反效果，因為聯儲局反變成恐慌的源由。况且，負利率在部分歐洲國家帶來民怨，因為回報變得很低，而歐洲及日本處於極尷尬位置，原本利率水平已遠低於聯儲局，再減的空間已不多。

聯儲局雖然自去年底以來多次減息，但相比5年前，利率水平仍高於1厘。同樣較有減息空間的是英倫銀行及加拿大央行，而歐央行已低至零息，日本央行更已是負利率。就國債息率而言，德國及日本的10年期國債，早已變成負數。

歐央行本周議息 或增買債

許長泰指出，美國10年期債息低於1厘，「變相逼人買股票」，但疫情嚴畯，股市大幅波動，避險情緒高漲，因此再減息無助提振股市，資金反而更蜂湧投向政府債。但他預計，歐央行本周議息，仍有減息壓力，至少有機會增加買債。

ING銀行：財策振經濟更實際

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，有空間減息的英倫銀行會跟隨，不過減息對抗疫帶來的經濟影響作用不大，因為可以減少現有貸款人的借貸成本不多，而且銀行現時也不會冒險借給新貸款人，反而利用財政政策給予支持更為實際。

對於沒有空間減息的歐日央行，彭藹嬈指出日本央行在月初購買了破紀錄的1014億日圓的ETF，是以此改善市場氣氛代替擴大負利率，亦預期歐央行會加大量化寬鬆買債計劃，以支持財政緊絀的成員國發債以提供資金。至於聯儲局會否跟隨採用負利率，彭認為歐洲和日本採取負利率後，對經濟幫助也不大，相信聯儲局不會實行。

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