抵禦經濟下滑 內地重啟新基建

中共高層20天內3提新基建

3月4日，中共中央政治局常務委員會召開會議，研究當前新冠肺炎疫情防控和穩定經濟社會運行重點工作。會議強調，要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設（新基建）進度。

事實上，「新基建」並不是一個新概念，早在2018年底召開的中央經濟工作會議便首次提及。新基建主要包括七大領域：5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數據中心、人工智能、工業互聯網。

隨後，中國官方對於新基建的部署逐步深入，特別是疫情爆發以來，中共高層對新基建的重視程度顯著提升。在過去20天內，中共高層3次開會研究部署加快新基建，頻率之高，實屬罕見。

區別「老基建」 強化大國競爭優勢

中共提「新基建」的考慮之一，顯然是為了區別「老基建」，即鐵路、公路、橋梁等傳統基礎設施，最為代表性的是2008年「四萬億」。「四萬億」雖然幫助內地抵禦了金融危機的衝擊，但也埋下了巨大的隱患，包括高槓桿率、地方債危機等，至今仍未完全消化。中共顯然不想重蹈覆轍，因而此次「新基建」除了領域新之外，也強調主體「新」——吸收民間資本，方式「新」——規範並推動PPP（政府和社會資本合作模式）。

另一個考慮則是在大國競爭中取勝。儘管中美暫時在貿易領域休兵，但美國對中國的戰略敵意並未降低，只不過將戰場集中到對美國更有利的科技領域，包括對華為的窮追猛打。而中美之間大國競爭的真正勝負也正是科技領域，只要中國能在5到10年縮短與美國的科技差距，則美國的戰略圍堵不攻自破。而這一切都離不開包括5G、人工智能、工業互聯網等新型基礎設施的建設。

但值得注意的是，目前內地的新基建規模還太小，僅靠加大新基建的投資，恐難拉動經濟。

在目前內地政府的基建投資中，尚未有關於新基建投資的統計，但可以從PPP庫細分項目中窺見一斑。目前內地存量PPP項目總投資規模大概17.6萬億元（人民幣，下同），其中傳統基建是大頭，佔比約為41%；新基建的相關項目滿打滿算，佔比不足15%，規模不足3萬億元，對於當前內地接近100萬億的經濟體量，拉動作用有限。預計中共將會以「傳統基建+新基建」雙輪驅動的方式開展基建投資，靠傳統基建兜底經濟，靠新基建實現轉型升級。

[馮其十 神州新形勢]