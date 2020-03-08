雲匯錄11宗撻大訂 新地殺訂1500萬 全屬招標形式出售 樓盤本季入伙

據雲匯成交紀錄冊顯示，項目於上周五（3月6日）連環錄得11宗撻大訂個案，11個單位全以招標形式出售，其中2伙於2018年7月售出，而餘下9伙則是去年3月至4月間出售，有關單位成交價介乎672萬元至2,233.6萬元，其中1座15樓A1室，實用953方呎，套3房連工人套房間隔，於2018年7月以2,233.6萬元成交，買家已支付樓價15%，現撻訂離場，損失335.04萬元；另外10伙已支付樓價10%，發展商共殺訂約1,488.5萬元。

昨一手市場錄70宗成交

市况欠佳，但發展商仍積極推售新盤。昨日一手市場暢旺，單日錄得約70宗一手成交，當中主要來自內房恒大（3333）屯門掃管笏恆大．珺瓏灣2期，項目昨日正式推售，為3月頭炮新盤。發展商因應疫情而將首批250伙分3天發售，昨日率先推售141伙，佔首批單位56%，以抽籤形式發售。市場消息指出，項目昨日售出46伙，佔可供發售的33%，發展商將於今日以先到先得方式推售58伙。

長實愛海頌售出6伙

另外，長實（1113）旗下深水埗樓花物業愛海頌昨日售出6伙，而同區興勝創建（0896）深水埗現樓項目WEST PARK，昨日售出一伙，為18樓C室，實用333方呎，成交價654.5萬元，實呎19,655元。據悉，項目累售26伙，套現逾1.78億元。

此外，會德豐（0020）日前公布將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI首批單位後，昨日對外開放示範單位供參觀。

全日料逾千人參觀OCEAN MARINI

會德豐地產常務董事黃光耀表示，OCEAN MARINI昨日分兩個時段開放，早上時段錄得500人次參觀，預計全日有逾1000人次參觀，另日前公布價單後，單日瀏覽網頁人次達2萬，最快於日內加推及落實收票認購，加推時將適量推出向海的3房及4房戶，而項目維持於本月中推售。

明報記者