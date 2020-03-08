利率股市跌 衝擊保險公司

疫情引致破產 潛在風險之一

不過保險業界認為，其主要潛在風險之一，來自疫情導致企業破產。當投保的企業因其生意伙伴倒閉而造成損失，就可透過信用保險（Credit Insurance）索償。若中小型企業大規模破產，經營大量信用保險業務的保險機構將受到影響。至於為保險公司提供保險服務的再保險公司（reinsurers），一旦疫情導致大量死亡，將承受很大的損失，全面大流行對其影響仍相當可觀。彭博資訊（Bloomberg Intelligence）的分析師格雷厄姆（Charles Graham）形容，對於再保險公司來說，全面大流行的潛在風險相當於200年一遇的颶風或地震。

由於市場憂慮疫情的影響，美股近期波動，美國10年期國債孳息率跌穿1厘創新低。穆迪的分析師認為，金融市場的動盪也對保險行業造成影響。穆迪的報告指出，股市大跌及利率下降等，將對保險公司的盈利能力構成壓力；潛在的經濟放緩也將對保險公司的業務量（business volumes）帶來負面影響。

[企業地球村]