利率股市跌 衝擊保險公司

【明報專訊】彭博社指出，新冠肺炎疫情導致的各種影響可能觸發訴訟潮。餐廳、酒店、醫院、日間護理中心及療養院等，有可能被指未採取足夠措施保障客戶安全而被告上法庭。企業股東也可能就企業未採取有效應對措施而造成的利益損失提出訴訟。製造商可能會因為錯過出貨期限而起訴供應商，而供應商可能起訴能源公司，諸如此類。不同行業也可能將保險公司告上法庭，爭取保險公司承擔更多責任。
疫情引致破產 潛在風險之一
不過保險業界認為，其主要潛在風險之一，來自疫情導致企業破產。當投保的企業因其生意伙伴倒閉而造成損失，就可透過信用保險（Credit Insurance）索償。若中小型企業大規模破產，經營大量信用保險業務的保險機構將受到影響。至於為保險公司提供保險服務的再保險公司（reinsurers），一旦疫情導致大量死亡，將承受很大的損失，全面大流行對其影響仍相當可觀。彭博資訊（Bloomberg Intelligence）的分析師格雷厄姆（Charles Graham）形容，對於再保險公司來說，全面大流行的潛在風險相當於200年一遇的颶風或地震。
由於市場憂慮疫情的影響，美股近期波動，美國10年期國債孳息率跌穿1厘創新低。穆迪的分析師認為，金融市場的動盪也對保險行業造成影響。穆迪的報告指出，股市大跌及利率下降等，將對保險公司的盈利能力構成壓力；潛在的經濟放緩也將對保險公司的業務量（business volumes）帶來負面影響。