SARS後收緊條款 保險公司疫症賠償有限

資料來源：彭博社、natlawreview.com

評級機構穆迪分析師上周發表的報告指出，儘管疫情可能帶來很多負面影響，但與疫情相關的索償不會很多。因為保險政策通常限制了涉及傳染病爆發的商業索償。這意味消費者和企業將要為疫情承擔大部分損失。

全球GDP料因新疫情損1.1萬億美元

疫情對商業活動的主要影響，包括供應鏈中斷，生產及銷售活動受阻。例如韓國現代汽車（Hyundai）上月表示，由於來自中國的零件短缺，暫時停止在韓國的生產活動。蘋果早前亦因內地疫情令生產及銷售受阻，為截至3月的季度發出盈警。

很多機構都會購買財產保險（Property Insurance），保障包括業務受阻（Business interruption）所帶來的損失。業務受阻的承保範圍，通常包括賠償一些損失的收入，以及相關的額外開支，即業務受阻期間為維持部分營運所額外付出的資金。不過此類保單的賠償條件是受保的財產 （例如工廠設備） 因保單所列明的風險，而出現「直接的物理損失或破壞」（ direct physical loss or damage）導致業務受阻，而疫情導致的業務中斷，可能不涉及受保財產的「直接物理損失或破壞」，因此很可能不符合索償條件。

保誠SARS後大肆擴張亞洲業務

保險及諮詢公司Aon Plc的傳染病工作組負責人諾里斯（Gigi Norris）表示，SARS爆發後的巨額索償，令保險公司重新審視保單的內容，自此受保範圍大為收窄。不過保險公司在疫情期間有危亦有機。以保誠保險（Prudential）為例，其在2003年SARS爆發前，亞洲僅佔其業務的一小部分。疫情爆發卻助業界吸引更多生意，當中又以提供醫療保險獲得更多業務。在2003年頭9個月疫情爆發之際，保誠以本幣計算的新業務收益增長達17％。根據彭博資訊（Bloomberg Intelligence）分析師瑞安（Kevin Ryan）發表的報告，保誠目前的營業利潤幾乎一半來自亞洲，醫療保險產品是其收益的重要部分。

東京奧運投保支出達20億美元

穆迪的報告指出，即使在疫情最嚴重的中國，保險公司也毋須承擔太大的責任，因為醫療開支已由政府承擔。不過疫情導致大型活動的取消或延期，仍可能為保險公司帶來損失。

信貸評級機構惠譽分析師上周的報告指出，今年最大型的活動莫過於2020年7月舉行的東京奧運。業內人士估計，已投保的奧運支出達20億美元。對於疫情會否妨礙奧運舉行，日本政府方面表示，與國際奧委會（IOC）簽訂的奧運合約僅訂明需在2020年內舉行，可解讀為年底前仍可舉行奧運。這緩和了保險業界可能承擔奧運取消的部分風險。

保險公司因疫情而承擔的旅遊保險損失亦將非常有限。由於許多旅行保單並不承保疫情爆發所造成的損失，因此除非購買了額外的保險，否則消費者很可能無法為旅行因疫情爆發而取消，向保險公司索償。

[企業地球村]