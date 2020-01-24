避險情緒再升溫 道指續挫256點

【明報專訊】美國上月非農就業數據理想，但市場對疫情的憂慮揮之不去，道指上周五早段曾急插逾894點，尾市跌幅收窄，收報25,864點，跌256點或0.98%；標指收報2,972點，跌51點或1.71%；納指收報8,575點，跌162點或0.87%。上周埋單計數，道指、標指、納指分別進帳1.79%、0.61%及0.1%，但仍較高位回落超過一成，三大指數繼續陷入技術調整區。
道指成分股方面，美國減息預期升溫拖累銀行股表現，摩根大通行政總裁戴蒙日前接受緊急心臟手術，拖累摩根大通股價跌5.17%，成為表現最差成分股；油組未能達成再減產協議，油股埃克森美孚大插4.83%。美國新冠狀病毒肺炎疫情蔓延，美國連鎖藥房Walgreens及綜合製造商3M股價分別彈3.55%及1.48%。
德美利證券（TD Ameritrade）交易策略經理Shawn Cruz表示，只要新冠肺炎確診個案繼續上升，市場將繼續波動，各國需要協力應對市場信心下滑以及疫情對經濟影響。而昨日20國集團（G20）財長和央行行長便發表聲明，承諾會採取適當的財政和貨幣措施應對新冠肺炎的衝擊，支持經濟並維持金融系統韌性。
恒指夜期低水468點
恒指夜期上周五收報25,679點，低水468點。港股美國預託證券（ADR）方面，匯控（0005）折合報50.15元，較港收市低0.99%。油價受壓，三桶油向下，中海油（0883）、中石油（0857）及中石化（0386）折合報10.08元、2.9元及3.84元，較港收市低5.06%、3.55%及2.22%。騰訊（0700）ADR報398.34元，較港收市低1.63%。