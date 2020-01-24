避險情緒再升溫 道指續挫256點

【明報專訊】美國上月非農就業數據理想，但市場對疫情的憂慮揮之不去，道指上周五早段曾急插逾894點，尾市跌幅收窄，收報25,864點，跌256點或0.98%；標指收報2,972點，跌51點或1.71%；納指收報8,575點，跌162點或0.87%。上周埋單計數，道指、標指、納指分別進帳1.79%、0.61%及0.1%，但仍較高位回落超過一成，三大指數繼續陷入技術調整區。