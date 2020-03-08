海關數據指八成企業復工

【明報專訊】對於中國外貿的未來形勢，海關總署人員直言，隨着新冠狀病毒肺炎疫情防控取得積極成效，以及各項政策措施逐步落實，外貿企業復工復產步伐加快，市場信心也在穩步恢復。海關總署又指出，對2552間外貿企業調查情况顯示，已有80.6%企業復工。此外，昨日國家人社部農民工工作司司長尚建華也透露，目前已有7800萬名農民工返回工作地方復工，佔今年春節返鄉人數約六成。
媒體質疑「開電器扮復工」
不過，各地加緊推動復工復產，被內媒質疑數據存在水分。早前《財新網》報道引述杭州市某街道工作人員表示，2月29日起中央檢查組以街道用電量來考核復工率，為達到目標，部分工廠被要求全天開着機器，辦公室則被要求全日都開着冷氣及電腦，以此推高用電量。但機器、冷氣及電腦雖然開着，實際上卻只是「復工」不復產。其後，這篇報道被刪除，原因不明。
不過，內地復工情况也不是完全沒有好轉，據捷克氣象預報網windy.com統計的氣候監測服務數據顯示，中國工業中心地區的二氧化碳濃度近期全面攀升。二氧化碳主要經過燃燒石油、煤炭和天然氣等化石燃料產生並進入大氣當中。而今年2月，中國為了防止疫情擴散，大規模停工停產及限制人員流動之際，境內的二氧化碳濃度曾大幅降低。