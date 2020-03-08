疫情打擊 內地首兩月進出口急挫 增購防護日用品 錄70.9億美元貿易逆差

明報記者 陳子凌、李哲毅

這亦是中國海關總署首次不公布1月份外貿數據，而將1月和2月數據合併發布，官方解釋是為了配合國家統計局相關數據發布時間安排一致。雖然如此，但是一方面今年春節錯位，更重要的是內地受新冠狀病毒肺炎影響，導致春節假期延長，企業復工滯後，使首兩個月出口及進口均錄得按年下跌。

對美順差大減四成至253.72億美元

雖然過去中國在年初外貿數據都會受春節假期干擾，但就算在中美貿易摩擦之下，去年首兩個月出口及進口仍有分別0.1%和1.5%的增長，而今年進出口均跌，可見新冠狀病毒肺炎疫情對外貿影響比中美貿易摩擦更甚。不過，進口跌幅意外地大幅低於預期。海關總署表示，節前鐵礦砂等大宗商品，以及大豆、豬肉等民生必需品進口增加，而1月底至2月底期間，進口防護用品達到82.1億元，令相關進口錄得較快增長。

東盟取代歐盟 成第一大貿易伙伴

此外，1月份中美簽訂首輪貿易協議之下，今年首兩個月，中國對美國出口跌26.5%；自美國進口卻不減反增4.3%，使中國對美貿易順差按年大減39.7%至253.72億美元。同時，因應英國脫歐，在不計對英國貿易量的情况之下，歐盟被東盟取代，成為中國第一大貿易伙伴。

莊太量：留意韓疫情或礙電子產品出口

中大經濟學系副教授莊太量表示，去年底中國進出口錄得明顯反彈，惟今年初內地爆發疫情，大部分工廠延遲復產。因為不乏企業早已接下訂單，惟因停工影響交付，繼而拖累出口表現，而隨着企業復工，估計3月份中國外貿表現會優於2月份。他又指出，中美達成首階段貿易協議，承諾買入更多的美國貨品，一定程度上彌補進口疲勢。不過，要注意內地工廠依賴韓國供應電子零部件，若當地疫情持續惡化，亦會間接影響內地電子產品出口的表現。

交行金融研究中心首席研究員唐建偉則認為，出口沒有暴跌是因為1月前20天沒受疫情影響，疫情防控與民眾物資需求一定程度上也支撐了進口，真正要擔心的是3月開始海外疫情蔓延，不但影響海外需求，還影響全球供應鏈。而中國是全球供應鏈上最重要的一環，所以海外疫情蔓延對中國外貿的衝擊可能比國內疫情帶來停工停產的負面影響還更大。