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經濟
2020年3月7日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
OCEAN MARINI實呎1.47萬推百伙 疫情下低半年前鄰座3％開價 2房655萬起
睇樓派籌制 半小時限80人睇樓
話你知：17年前SARS推盤 將廣99萬入場
CCL按周瀉1.78% 4年最大跌幅
市建局東京街蚊型地招標
恒指瀉621點 夜期跌穿26000點 匯控險守50元 股息率逼近8厘
摩通：九置增派息率希望幻滅
高盛降目標價 創科急跌7.4%
拆息連跌8日 按息跌穿封頂水平
越秀交通去年多賺7.9％ 「公路免收費不會過6月底」
大摩轉軚看好東亞 最牛見46元
內地1月銀行結售匯順差64億美元
「超購王」興業物聯暗盤升7% 逾千頂頭槌飛隨時賺價蝕息
微醫傳下周物色投行 港IPO擬集資78億
恒地：美利道地王打造成香港地標
道富投票反對11藍籌董事「全男班」
比亞迪上汽銷量 上月大跌八成
碧桂園上月銷售挫 按年減近五成
彩星玩具 去年轉蝕3727萬
市場料月中美再減息3/4厘 資金避險 道指早段再瀉500點
油組俄羅斯談判拉倒 油價瀉9%
美2月非農新職27.3萬 遠勝預期
陸振球：樓價下跌 剛需即不再剛
周末睇樓好去處
EAST 17成昌樓 享避風塘景 主打細戶招租
「成昌樓」見證工廠歲月
東大街馳名食肆雲集 名人遊客必到
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
[陸振球 樓市解碼]
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OCEAN MARINI實呎1.47萬推百伙 疫情下低半年前鄰座3％開價 2房655萬起
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