美2月非農新職27.3萬 遠勝預期

分析：未完全反映疫症影響

另外，2月時薪按年增長3%，較1月份時薪增幅下滑0.1個百分點，仍然符合市場預期。雖然非農數據遠勝預期，但分析指出，就業數據統計後，美國感染新冠肺炎的人數才增加。因此，數據仍未能消除疫情或會衝擊全球及美國經濟增長的憂慮。

由於疫情對旅遊相關行業打擊尤甚，近期一些大型的美國企業已凍結招聘人手，當中聯合航空（United Airlines）本周初已宣布，受累於疫情，航班預訂量急跌，因此將暫停招聘至6月30日；凱悅酒店集團（Hyatt Hotels）也凍結招聘酒店員工。

雖然疫情發展仍充滿不確定因素，分析認為可能導致未來數月的職位增幅進一步放緩，但是疫情屬短期影響，而美國勞動力人手仍然緊張，許多僱主依然不願裁員，並由上周公布的申請失業救濟金人數降至21.6萬的歷史最低水平中反映。

（綜合報道）

（國際金融）