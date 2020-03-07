油組俄羅斯談判拉倒 油價瀉9%

油組原建議大幅減產150萬桶

OPEC原本建議在原有減產基礎下，擴大減產幅度至每日150萬桶，以配合航空及運輸需求下降。若油組及俄羅斯同意減產，將會是2008年金融海嘯以來最大的減幅，整體的減產量達每日360萬桶，佔全球需求約4％，但最終俄羅斯未肯同意。

OPEC昨天在開會前已罕有地發聲明指出，希望原訂的減產計劃可一直實施至今年底，而非當初達成協議的6月。俄羅斯方面則已回應，由於新冠肺炎全球爆發的影響尚未明朗，因此不想在倉卒下作出決定。分析師早已警告，若最後無法達成協議，油價可能會進一步下跌，甚至跌至2016年初約每桶30美元的最低水平。

能源研究及顧問機構Wood Mackenzie估計，第一季度對原油需求急速下降，而中國作為全球第二大石油消費國，其經濟活動急劇下滑，北京當局亦試圖阻止石油價格上漲。由於疫情有可能演變成全球大流行，石油交易員擔心，在歐美對原油需求亦會減少，油價將受到更大打擊。然而，假設新冠肺炎的爆發在未來數月內受控，石油需求有望在今年下半年恢復。

（綜合報道）

（國際金融）