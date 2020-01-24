市場料月中美再減息3/4厘 資金避險 道指早段再瀉500點

美國國債需求激增，美國10年期國債收益率跌穿0.7厘，打破最低盤中紀錄，30年期國債收益率同創新低，跌至1.21厘左右，而兩年期收益率則約0.4厘（見圖）。美國公布2月份新增非農就業人數遠勝預期後（見另文），減息預期一度降溫，但其後再升溫，至昨晚11時，利率期貨反映3月18日議息會議上減息0.75厘的機會率高達92%，剩餘8%為減息半厘。若一如期貨市場所預期，聯邦基金利率區間將減至0.25至0.5厘，再減0.25厘就等同零息。特朗普昨晚簽署83億美元的抗疫撥款，但同時因為擔心位於阿特蘭大的疾控中心有員工染疫而取消到訪該中心的行程。

恐慌指數逼近歐債危機高峰

Lombard Odier亞洲宏觀策略師Homin Lee表示，投資者預計減息舉動會維持兩至三年，現時資產定價亦已考慮上述因素。他認為，市場或過於悲觀，尤其是經濟決策者已提供足夠措施支援增長。Nikko Asset Management投資組合經理Peter Monson表示，市場正處於前所未有環境，貨幣政策只能增強市場信心和支撐經濟，但當局需要採取更多財政刺激措施，並有更多證據表明能控制疫情。

公司債出現大規模拋售

根據券商Jefferies的環球資金流報告，截至本周三的一周間（2月27日至3月4日），公司債券出現大規模拋售，流出約149億美元，當中投資級別企業債贖回金額達到53億美元，創下歷史新高，而高息企業債亦流出79億美元，連續兩周錄得流出；環球政府債則獲流入39億美元，已是連續16周錄得淨流入；美國貨幣市場成為避險天堂，錄得584億美元流入，是去年8月以來最多。

資金連續兩周流出股市

股市方面，環球股票基金流出約224億美元，連續兩周錄得流出；美股基金淨流出95億美元、歐洲流出65億美元，是自2018年末以來最大的撤資。亞洲股市基金則錄得50億美元流出，是2018年6月以來最多。

美國本周緊急減息，帶動當地按揭利率下降，美國樓市均採用定息按揭，抵押金融巨頭房地美（Freddie Mac）表示，30年期固定利率抵押貸款的平均利率從上周的3.45厘降至3.29厘，見歷來新低。春季雖是美國樓市銷售旺季，按揭利率下降亦促進售樓，但新冠肺炎疫情日益嚴峻，包括隔離、暫時關閉業務及旅遊限制，令有興趣置業人士抱觀望態度。

（綜合報道）

（國際金融）