道富投票反對11藍籌董事「全男班」

道富環球投資管理環球資產盡職管理聯席主管Benjamin Colton表示，已由50隻恒指成分股中，識別出董事會成員「全男班」 的11隻藍籌股，對此部分公司，道富將由今年起對董事會成員的任命投下反對票。

Benjamin Colton解釋，今年將首先對公司董事會提名委員會主席投反對票，若公司其後連續三年都未有採取行動，未能任命至少1名女性進入董事會，道富則將對整個提名委員會投反對票。

全球「無畏女孩」行動延伸

他解釋，道富並非要減持該等公司倉位，而是希望藉著其長期投資的位置及道富資本的影響力，對所投資公司做出有利改變。雖然道富未有透露具體公司，但本報抽查數間藍籌最新董事名單，發現至少中海油（0883）、中華煤氣（0003），均無女性董事成員，或「榜上有名」。

道富此次做法，實際上為其全球「無畏女孩」（fearless girl）行動的延伸，該計劃早前已於美國、日本等國家推出，今年起則拓展至香港及新加坡。除鑑別恒指成分股外，道富亦將對6隻新加坡海峽時報指數成分股採取類似行動。根據道富公布數字，其自2017年起至今年2月，已於全球識別出1384間「全男班」公司，進行類似投票反對行動，至今有681間已增添至少1名女性董事。