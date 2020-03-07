恒地：美利道地王打造成香港地標

李氏兄弟李家傑與李家誠今年1月接受福布斯訪問，指正推進價值232億元的中環美利道商業地王，並認為是機會建立成特別的香港地標，故花了數月時間與建築師打造項目成非傳統建築。據指項目預定於2023年開業，並與國際著名建築師事務所Zaha Hadid Architects（ZHA）設計，總建築費或達4億美元（約31.2億元）。

總建築費或達31.2億

除了本港的巨額投資，李家傑亦活躍於內地，目前恒地已有640萬平方呎已完成投資物業，並集中在一線城市北京、上海、廣州。內地則有別於香港主力住宅，只集中在辦公室及商場，於上海及廣州以國內商業項目品牌「星/Lumina」發展重點項目。

李家傑：兄弟猶如「陰和陽」

在訪問中，李家傑形容兄弟彼此猶如「陰和陽」，自童年起雙方牢固信任對方及相互尊重，認為各有所長，並尊重彼此觀點。雙方以往十五年來都如此工作，就似合伙人，並表示慶幸有弟弟相伴。

李家傑又指出，雙方在策略上有志一同，均同意希望留在大陸和香港投資，並在父親李兆基的成就上繼續長足發展。

兩人又指出，父親從小就傳授成功的「黃金法則」，在做出決定前必須對市場有第一手的了解，即使可依靠閱讀《福布斯》知道哪個城市可投資，但在城市的何處投資則靠自己深入研究。

兩兄弟正籌備煤氣轉型

李家傑又表明，將會繼續遵循父親的管理風格，並認為無需要改變，一直運作良好。雖然隨着世界發展，商業模式必須適應大局，如李家誠就重新平衡了本港投資組合，由以往長期集中開發項目，改為專注商業項目。

訪問又提到，李氏兄弟正準備為旗下中華煤氣（0003）轉型，目前集團的業務仍以為餐飲業煤氣及發熱供氣為主，但亦正向其他範疇發展，包括水務、新興環保能源業務及電訊等。