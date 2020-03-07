「超購王」興業物聯暗盤升7% 逾千頂頭槌飛隨時賺價蝕息

明報記者 馬迪帆

今年上一隻超購破千倍新股新石文化（1740）暗盤曾飈八成，興聯昨日雖打破超購紀錄，暗盤表現卻遜色不少。興聯昨開盤有驚喜，於輝立暗盤高開逾三成，在炒風更強的內地券商富途暗盤，開市更一度現3.6元，較招股價狂飈81%。若此時沽貨，每手帳面可賺3220元。惟炒作僅屬短暫，興聯盤中升幅迅速收窄。最終於升幅最多的富途暗盤，收報2.23元，較招股價僅升12%，每手帳面賺480元。

1057人爭「頂頭槌」 僅獲配6手

本次興聯認購「爭崩頭」，一手中籤率低至3%，有1057人大手認購500萬股即「頂頭槌飛」，但最終其中逾千人也僅獲分配6手，約30人較為幸運則獲派7手。派貨稀少，暗盤表現令借孖展認購大戶更加「無啖好食」。以孖展息率2.83厘計算，「頂頭槌飛」大戶7日總計須付息約4900元（見表），昨日實際不賺反蝕。興聯下周一（3月9日）掛牌，屆時頂頭槌戶若要打和離場，首日升幅需達兩成才足夠。

首日升兩成才可平手離場

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬稱，環球市况轉差，興聯開盤後無承接，亦顯示投資者急急沽貨，因外圍充斥負面消息，不願冒險「坐過夜」。他解釋，興聯昨暗盤交易時，另一邊道指期貨正因疫情恐慌大冧，港股夜期應聲下跌，距離該股掛牌上市尚有兩日，未知期間會否出現更壞消息。他認為興聯昨未跌穿招股價已算表現不錯，要複製此前物管股大升市，當下是不切實際。

疫情原因 高管不會來港出席上市儀式

另一方面，疫情亦或令興聯成近年首隻上市儀式不見高管的新股。本港正採取內地人士入境14日檢疫措施，內地公司高管來港亦顧慮重重。據了解興聯內地高管現時均未到港，亦不會出席上市儀式，可能僅有公司於香港的代表現身。