越秀交通去年多賺7.9％ 「公路免收費不會過6月底」

末期息0.21元 全年派息率微跌

越秀交通基建去年純利為11.38億元（人民幣，下同），按年升7.9%，每股盈利為0.6799元。派末期息0.21港元，較去年同期0.24港元按年跌12.5%，連同中期派0.18港元，全年派0.39元，按年持平，全年派息率相當於51.5%，按年跌2.1個百分點。

集團董事長李鋒及其他管理層多次表示，公司已作出極端的壓力測試，包括一旦公路免收費政策延續至今年的9月甚至年底，按照目前公司現有資金儲備及可動用貸款等，能充分作未來一年資金支付安排、日常運作及股息分派。

董事長：沒流動性問題

李鋒更說：「很有底氣告訴大家，我們沒流動性問題，疫情也帶來投資機會」，並指現在政府推出各項政策，包括銀行為企業提供優惠利率等，公司亦受惠不少。

越秀交通基建亦坦承，一直有考慮及審視旗下公路業務集中問題，在集團已有大廣南高速的背景下，放棄投資大廣北高速的機會。以往亦曾將項目出售，將在國家政策容許下，作出一系列的動作。但管理層指出，考慮的項目不光是湖北區域，只要重整能帶來明顯效益都會去做，並對大灣區非常重視。