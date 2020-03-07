拆息連跌8日 按息跌穿封頂水平

若以現時普遍新造H按計算，計及昨日HIBOR，實際息率已低於近期的封頂息率水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，拆息回落亦有利早前選用H按的客戶，以及使用H按的比例將有機會增加。

現時普遍銀行H按為H+1.24厘，封頂息率為2.5厘左右，隨着1個月HIBOR跌至1.26厘以下，H按利率已跌穿封頂水平。經絡假設，以還款期25年計算，以昨日與周四之實際按息比較，相差7點子（100個點子等於1厘），每100萬元按揭貸款的每月供款下降35元至4451元；全期利息開支亦減少約1.1萬元，至33.5萬元。

自去年2月起，選用H按的人士之比率一直維持於約七成半以上，因此曹德明認為，在H按及P按（最優惠利率）計劃的優惠相若的情况下，大部分客戶會偏向選擇H按，以博取拆息回落時可節省更多的利息開支。根據金管局最新公布的按揭產品選用比例可見，1月份選用H按的人士為80.2%，而P按的選用比例則為16.7%。

港元拆息有機會回彈

中原按揭董事總經理王美鳳表示，日前美國減息達半厘令美元拆息顯著回落，故同時推低港元拆息，但樓市買家須留意，當本地因素影響增加時，港元拆息亦有機會回彈，故此若用家選用H按，應注意封頂息率須與P按息一致。