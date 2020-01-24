恒指瀉621點 夜期跌穿26000點 匯控險守50元 股息率逼近8厘

明報記者 溫藹紅

受美國突發減息拖累，本周部分銀行股相對疲軟，當中恒生銀行（0011）表現最差，一周累計下跌9.5%（見表），即使扣除周內末期息除淨因素，仍跌7％。其次匯控一周累跌4.7%；表現最好則為中國生物製藥（1177）累升9.2%。藍籌股昨日全線下跌，重磅股騰訊（0700）跌2.6%，收報395.8元；友邦（1299）跌2.1%，收報76.05元；阿里巴巴（9988）跌1.6%，收報203.8元。

美突減息 恒生一周跌9.5%

恒指昨日低見26,084點，收市報26,146點，跌621點。國指跌272點至10,456點，全日主板成交1195億元。

匯控昨日跌2.2%至50.65元，尾市雖然獲不少主動買盤撐住，但U盤時段仍然質低至近全日低位收市。以現價計股息率高達7.8厘，或吸引不少投資者考慮。不過，耀才證券研究部總監植耀輝認為，匯控未來業務發展備受挑戰，加上大環境趨負面，將對銀行淨息差構成打擊，匯控多年以來雖然維持股息不變，但股價於近月一直跑輸大市，他認為仍然有下跌空間。事實上，匯控今年以來已累跌16.76%，遠遠跑輸恒指的7.25%跌幅。

植耀輝：大環境不利匯控

植耀輝又表示，受外圍市况波動，以及市場對疫情憂慮未減等影響，企業盈利下行風險增，預計恒指短期將跌穿26,000點，跌至25,000點水平的機會甚大。他建議，投資者可投資黃金作為避險工具，亦可留意公用股或個別電訊股，如香港電訊（6823）和香港寬頻（1310）等。

龐寶林：中港股市估值相對便宜

東驥基金管理董事總經理龐寶林表示，隨着疫情擴散至歐美國家，美股大跌對港股造成影響，但認為中港股市估值仍然相對便宜，但部分公司盈利受本地社會事件影響，零售等板塊隨着疫情再受打擊，由於內地民眾減少外遊，將集中在國內消費，短期看好內需股，中長線可考慮體育用品等股份。