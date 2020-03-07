市建局東京街蚊型地招標

項目佔地約11,517方呎，可重建作商住物業，總樓面約10.4萬方呎，提供約175伙，預計2023至2024年落成。中標者須按發展協議列明有關標準與品質，可持續發展和智能系統的要求。業界預期，項目估值9.37億至11.44億元，每方呎樓面地價約9000至1.1萬元。

另地政總署公布，公開招標出售旺角豉油街與上海街交界住宅地，本月13日起招標，下月24日截標，地皮面積6733方呎，可建樓面50,497方呎，中標者須建長者鄰舍中心和長者日間護理中心，地皮估值約5億元，每方呎樓面地價約1萬元。

新地下高埔地申增近四成至561伙

此外，新地（0016）就於去年11月獲准住宅發展的元朗下高埔項目提交優化方案，申請放寬地積比率20%至1.44倍，擬建3幢16層高住宅大廈，提供561伙、平均面積452方呎，較前發展方案提供411伙、平均面積511方呎，伙數增加36%，面積縮減12%，總樓面26.33萬方呎，較獲批的22萬方呎樓面多4.33萬方呎或20%。