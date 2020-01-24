CCL按周瀉1.78% 4年最大跌幅

CCL（大型單位）報172.24點，見54周新低，按周跌3.45%，亦為近4年來最大跌幅，連跌4周共3.83%。另四個分區指數方面，港島CCL Mass報179.11點，按周跌2.4%；九龍CCL Mass報174.58點，按周跌1.31%。新界東CCL Mass報185.70點，按周跌0.29%；新界西CCL Mass報163.11點，按周跌0.56%。

八大指數齊跌 3個月首見

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，本周CCL八大指數齊跌，是自2019年12月後即3個月以來首見。受疫情擴大影響，新春後季節旺市延遲出現，近期二手買賣明顯增加，買家入市搶購平盤，以致出現量升價跌的情况，預期CCL續試170點水平。

黃埔肺炎死亡個案同層2房770萬沽

此外，疫市下買家仍積極入市。代理消息指出，本港首名新冠肺炎死亡個案病人居於的黃埔花園11期第1座，該單位同層D室，實用470方呎2房戶，以770萬元易手，屬市價水平，實呎16,383元。單位今年1月起810萬元放售，其後減價40萬元或約5%後易手。單位交吉放售，早前有買家曾到場參觀。原業主於1998年3月325萬元購入，帳面獲利445萬元或1.4倍。

另市場再錄豪宅蝕讓個案，市場消息指出，嘉年華國際（0996）前股東龍瑞明或有關人士持有的大坑上林2座極高層B室，屬實用2617方呎複式戶，以3400萬元易手，實呎29,059元。龍氏等人2012年5月透過京港物業發展有限公司、以3637.05萬元一手購入，帳面蝕237.05萬元或6.5%，若連同使費計實蝕逾430萬元或12%。