話你知：17年前SARS推盤 將廣99萬入場

建呎不足2000元 17年間升5倍

由於開價吸引，即使SARS爆發下，開售當晚亦吸引大批買家到場。若以上述將軍澳廣場最平入場費99萬元計，現時連市區已補價公屋開放式單位恐怕亦買不到。綜合代理數據，將軍澳廣場現時平均建呎約1.2萬元（平均實呎1.6萬元），相對當年首推平均建築呎價1998元，17年間上升約5倍。

事實上，對一眾買家來說，2003年最實際的開盤促銷手法，就是在開價上以「抵食夾大件」取勝。以港島薄扶林豪宅貝沙灣為例，現時平均建呎高見2.3萬元，而2003年初開售時的平均建呎僅介乎4500至4700餘元，即比現時平均建呎價錢低八成，另當年個別單位的最低建呎價錢更只需3600餘元。

此外，港人向來懂得隨機應變，發展商在SARS賣樓，均大力催谷宣傳以博取市場焦點，如外號「樓神」的長實（1113）執行董事趙國雄，當年就「瞓身」宣傳，以占士邦、醫生等造型出席記者會，成功搶佔市場焦點。