睇樓派籌制 半小時限80人睇樓

設有10個屏風分隔包廂

會德豐市務助理總經理陳惠慈表示，公司在疫情下安排一系列防疫措施，除基本預防措施，例如量度體溫、必須佩戴口罩及提供消毒搓手液外，亦包括限制參觀人流，每節30分鐘，每次只容許80人（包括睇樓客及代理在內）進場，如果有客人因展覽廳已達至80人而未能進入，為免人流大量聚集，集團會實行派籌制，客人只需要在籌號上所列出的指定時間入場便可，令未能進場人士毋須排隊。

每日1小時暫停睇樓作清潔

另展銷廳設有10個以屏風分隔的包廂，可保客人私隱及分隔人群，並提供消毒搓手液及消毒濕紙巾。此外，售樓處在開放時間（上午11時至晚上8時）內，亦會有一小時（下午2時半到3時半）不接受客人參觀，為場地進行深度消毒清潔，範圍包括客人會有機會接觸到的地方。此外，項目設網上睇樓，客人可以在物業網站上，利用360°虛擬導覽瀏覽OCEAN MARINI的示範單位及模型，單位包括實用814方呎的1A座38樓B室 、實用730方呎的2A座38樓A室及實用545方呎的3A座38樓A室。