OCEAN MARINI實呎1.47萬推百伙 疫情下低半年前鄰座3％開價 2房655萬起

明報記者 林尚民

梁志堅又形容，價錢「都算震撼」，如市場反應理想，「會一次過賣」，但相信未來加推時，會有輕微加幅。業界普遍預期，若樓盤具承接力，是次勢成疫市下新盤開價指標。今次OCEAN MARINI首張價單涉及101伙，平均實呎18,853元，扣除最高22.1%折扣（包括8%即供折扣、1% Club Wheelock會員優惠、1%早鳥優惠、1%Wheelock Living臉書頁面讚好優惠、0.6% O'East置業優惠、10.5%印花稅優惠）後，平均折實實呎14,688元，較同系去年8月、9月推出的MARINI及GRAND MARINI首批折實實呎14,997元及15,075元略低約3%，並為同系去年6月推出的GRAND MONTARA首批折實實呎13,999元後同區首批呎價最平新盤。

建期付款較即供折扣少5%

政府去年10月《施政報告》公布調高按保樓價上限，1000萬元以下單位可承做八成按揭，今次發展商亦針對折實後在1000萬元以下單位，推出靈活「置業易」建期付款計劃，最高可享樓價17.1%折扣，比一般的建期付款最高折扣16.1%多出1%，亦僅較即供折扣少5%。「置業易」買家在360天內分三次支付共15%樓價，85%餘款入伙時支付。若以靈活「置業易」建期付款計劃計，全批101個單位中有98伙均低於1000萬元，即入伙時買家可透過按保承造高成數按揭。

即供折實後七成單位低於800萬

項目樓花期22個月，入場單位為1A座7樓D室，實用472方呎，定價840.2萬元，折實654.6萬元，折實實呎13,869元。呎價最平則為1B座7樓D室，實用542方呎，定價921.7萬元，折實718.1萬元，折實實呎13,249元。會德豐地產常務董事黃光耀稱，若以即供價計，今批價單有七成單位折實價低於800萬元，全數均低於1000萬元，整張價單以定價計市值約9.9億元，折實約7.7億元。他表示，項目昨日開放示範單位予VIP參觀，今日開放予公眾參觀，視乎情况開始收票。另外，值得一提的是，今次項目推出的單位，全為望內園兩房戶，即所有海景或3房、4房單位均未推出。