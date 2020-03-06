富匯相連戶2億沽 郭鶴年前媳婦賺逾億

疫情下傳統豪宅再錄大額成交，市場消息稱，中半山富匯豪庭1座低層A、B室相連戶，實用面積3738方呎，原以2.5億元放售，據悉新近以約2億元沽出，呎價約5.35萬元，屬市價水平。原業主為「大馬糖王」郭鶴年前媳婦本田由美子（HONDA, YUMIKO），於2007年以約9394萬元購入，持貨13年，帳面獲利1.06億元，賺幅超過1倍。據悉是次以公司轉讓形式（賣殼）進行買賣，亦即買方節省約6000萬元辣稅。

SAVANNAH 3房創同類二手新低

二手市場氣氛回暖，將軍澳SAVANNAH本月至今已錄得8宗成交，平均呎價18,537元，成交量已超越上月全月5宗，惟成交價續見新低。中原高級分區營業董事伍錦基表示，SAVANNAH 1座低層C室，實用面積710方呎，3房1套間隔，以1108萬元成交，實呎15,605元，成交價為屋苑同類單位二手市場新低價。原業主2016年9月907萬元購入，持貨近4年，帳面獲利201萬元或22%。

藍天海岸3房4年近平手離場

另外，東涌區本月暫錄17宗成交，區內屋苑藍天海岸佔4宗，平均實呎11,945元。市場消息稱，藍天海岸2座中層C室，實用面積911方呎，3房1套間隔，以1000萬元易手，實呎10,977元。同類單位為2座中層B室，實用面積同為911方呎，曾於去年5月以1080萬元易手，亦即現時做價較去年同類高位回落約7%。原業主2015年12月930萬元購入，持貨逾4年，帳面獲利70萬元或7.5%，惟連同稅項及其他雜費計，料實際僅獲微利約25萬元或2.7%，即近平手離場。