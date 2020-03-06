現樓貨尾5575伙 5個月新低

上月幾乎「零推盤」 集中推餘貨

Q房網香港董事總經理陳坤興表示，上月新盤市場受疫情嚴重影響，發展商推盤量急速減少，購買力轉移至貨尾。事實上，上月新盤市場幾乎「半停頓」狀態，只有1個全新項目推出市場，以招標形式發售，為涉及33伙的信置(0083)西貢133 PORTOFINO。與此同時，上月新盤市場整體售出約349個單位，因上月新盤銷售遠高於同期推盤量，令上月整體貨尾量，由1月錄逾1.32萬伙回落至1.29萬伙，按月跌2.4%。

Q房網報告顯示，目前全港276個新盤在售，單位總數103,198伙，當中已售出90,294伙，最新貨尾比率12.5%，較去年底的13.1%連跌兩個月；另按目前整體貨尾量計算，已知獲批入伙紙新盤，截至上月底止，整體現樓貨尾5575伙（佔43%），待售樓花貨尾為7329伙（佔57%）。