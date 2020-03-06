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6樓花盤上月申預售 涉2814伙19個月高

【明報專訊】雖然上月新型冠狀病毒肺炎疫情急劇惡化，但發展商推盤步伐未見減慢。地政總署公布，上月共有6個新盤新申請預售樓花、共涉2814伙，單位數量除按月增加2290伙或4.4倍外，更創自2018年7月錄得5269伙後、19個月來的新高紀錄；上月新申請預售項目，以南豐將軍澳日出康城第10期、新世界（0017）大圍站項目規模最大，分別涉893伙和783伙。

上月6個新申請預售新盤，5個位處新界，唯一市區新申請項目，為新地（0016）九龍內地段第2341號E分段、太子道西全新盤，涉101伙。5個新界新申請預售樓盤，以南豐日出康城10期佔893伙的規模最大，是南豐繼2018年開售日出康城6期LP6後，在區內另一全新發展項目；而單位總數2392伙的LP6，目前已累售約99%單位。

康城10期大圍站兩盤成焦點

另一市場焦點新申請預售項目，為新世界大圍站項目、涉及783伙（未分期數）。資料顯示，大圍站整個項目單位總數約3090伙，是該集團今明兩年最主要的旗艦新盤。新世界營業及市務部總監黃浩賢早前透露，項目提供戶型涵蓋開放式至4房，主打2房、3房戶。另3個新界新盤，包括香港小輪（0050）與帝國集團合作青山灣項目第1期、涉611伙，提供1至4房戶，由恒地（0012）負責銷售；長實（1113）沙田九肚麗坪路項目、涉266伙，是長實首次在區內「插旗」；信置（0083）馬鞍山耀沙路項目涉160伙，提供1至4房戶。

上月獲批預售的3個新盤全屬新地旗下，包括預計最快本月底開售的天水圍Wetland Seasons Park第2期（699伙），及屯門海皇路1、2期（共669伙），共涉1368伙。美聯首席分析師劉嘉輝表示，上月獲批預售的3個項目涉1368伙，連同明日發售的屯門掃管笏恆大．珺瓏灣第2期（1228伙），以及早前已獲批預售但未推售項目計算（如日出康城9C期OCEAN MARIN、8期SEA TO SKY），估計合共近5000伙。至於上月滾存待批預售樓花涉6777伙，相對1月錄得5331伙，按月增加1446伙或27%。

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