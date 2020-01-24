OCEAN MARINI首設網上睇樓 售樓處變陣抗疫 睇樓分時段控人流

明報記者 林尚民

OCEAN MARINI昨日已開放一個交樓標準示範單位予傳媒參觀，就記者現場所見，發展商已實施一系列措施，包括進入展銷廳前，為每位進場人士量度體溫，進場人士亦必須戴上口罩，而展銷廳內多處地方亦擺放搓手液等防疫用品，另發展商又於售樓處內以屏風分隔座位，以分散人流。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，因應疫情，OCEAN MARINI將會是集團首個設有網上睇樓的項目，發展商會把示範單位及模式等的短片擺放在物業網站，亦一如以往為買家提供網上登記，不過，過往網上登記的人數比較少，相信今次會有一定比例的買家以網上登記。

他又稱，從內地返港未滿14天人士，將被認為不適合進入展銷廳，集團又會設分時段睇樓，詳情將於稍後公布。

每位進場人士須量體溫

雖然疫情持續肆虐，不過黃光耀指，OCEAN MARINI最快今日公布價單，首批涉約101伙，佔樓盤503伙約兩成，並於明日起開放示範單位及同步收票，首批單位將以吸引價推出，希望吸引買家入市，最快本月中展開首輪銷售。他又表示，項目設503伙，以2房及3房為主，當中2房佔約65％，並首設4房連工人房。

發展商昨開放交樓標準示範單位予傳媒參觀，單位為1A座38樓B室，實用面積814方呎，為3房1套連儲物室套廁間隔，另發展商為項目所有單位附送Wi-Fi裝置。同系將軍澳MONTEREY、啟德OASIS KAI TAK將於下周一發售1伙及4伙，日出康城同區新地（0016）晉海同日發售3個單位。

擺放屏風分隔座位

另一方面，在疫情下，市場仍有不少新盤促銷餘貨活動，如內房恒大（3333）旗下屯門掃管笏恆大‧珺瓏灣第2期，將於明日起發售，首批涉及250伙，但就分3個周末進行，明天先發售141伙，發展商早前表示，因應新型冠狀病毒肺炎情况，為準買家健康着想，決定分3天發售，令售樓流程更為暢順，有效分流及縮短買家等候時間。

此外，新地何文田天鑄昨上載銷售安排，於3月9日（下周一）起推出3個標準大單位招標，包括1座12樓B室、16樓A室，以及6座11樓A室，實用面積分別為1823、2019及2018方呎，4月30日截標。