經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：沒內地客到港 港人應趁機買樓

【明報專訊】有人做生意睇目前，亦有人睇將來，究是是誰最正確，我相信沒有一個準則。近日我去了一家著名食肆食晚飯，發覺沒有疫市優惠，於是我問經理，佢話本來亦打算推出一些疫市優惠，不過老闆話唔好，因為封了關，到食肆吃飯的人太少，不如等香港解封之後，多人到來食飯才推出各項優惠，現在雖然沒有疫市優惠，但到來吃飯的客人可以感覺到招呼好了很多，食物出品亦精緻很多，甚至可以品嘗到一些手工菜，換句話說，老闆是睇長遠，現在客人少，不如提供好服務、好菜式，待客人回升才減價谷銷售。不過，大多數食肆會減價谷銷售，到疫情紓緩，香港解封，他們又會加回原價，究竟誰最正確，真的是沒有一個準則。

現在樓市非常淡靜，我唔講大家都知道是因為政府封關，少了從國內到來的買家，業界最正確做法就是叫解封，不過，新冠肺炎情還未完結，畀個天做膽，業界都唔會有人叫政府解封，但物業代理又想多做生意，唯有叫政府撤銷各項特別印花稅，其實這是變相減價，不過是由政府減，不是業主減。我很奇怪，現在根本無客，撤辣減價又有何作用，倒不如叠埋心水做多幾單好價，待解封之後，國內買家可以根據疫市成交價來買樓，生意都比較容易做，如果現在做殘個價，解封之後就很難做生意，或者傳出消息話政府減辣，反而令到內地買家卻步，他們並不是不買樓，而是等政府撤辣才買。所以，現在要求業主減價，政府撤辣反而不利後市。

沒競爭對手 盤源質素一定更高

有老友見到我在一家沒有疫市優惠的食肆晚飯，話我點解咁傻；我點會傻，8個人坐一間大房，16人枱，4個伙計招呼，出品又好，雖然沒有優惠，其實有着數，當人客量回升，這些出品、服務就很難搵到。

現在買樓也是一樣，沒有內地人士到港，即是沒有競爭對手，樓價未必如想像般大幅下跌，但質素一定會高很多，但如果解封之後，內地人可以來港，就沒有這支歌仔唱，所以有人問我現在可不可以買樓，我會話沒有競爭對手，不買待何時。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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