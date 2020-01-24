譚新強：美國正舉辦恐怖COVID-19疫症派對

COVID-19是個新的傳染病，距離成功研發有效疫苗仍最少一年，即使明年有，估計有效率也不會100%，即使已發明多年的流感疫苗，有效率也只約66%，且每年需要按病毒變異而調校。加上藥物成本和物流難題，明年能接受到免疫針的人數必極少，應不到全球人口的1%至2%。藥物研發好一點，希望Remdesivir和其他藥物試驗成功，能在數月內癀泛使用。

如何處理COVID-19疫情，已成為目前全球每個國家面對的最迫切問題，關乎到公共健康、經濟，甚至乎政治。

過去數周，已討論不少有關死亡率問題，解釋確診（CFR）和感染死亡率（IFR）的區別。現在讓我再討論一下傳染度。近日相信大家都見過R0（Basic Reproduction Number）這名詞，大概定義為疫症的基本傳染度，一個已被感染的病人，在毫無隔離措施情况下，平均將傳染給多少個人。如R0>1，理論上這個病將繼續擴散，直至一個自然峰頂，然後逐漸回落（圖中第1點）。