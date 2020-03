譚新強：美國正舉辦恐怖COVID-19疫症派對

COVID-19是個新的傳染病,距離成功研發有效疫苗仍最少一年,即使明年有,估計有效率也不會100%,即使已發明多年的流感疫苗,有效率也只約66%,且每年需要按病毒變異而調校。加上藥物成本和物流難題,明年能接受到免疫針的人數必極少,應不到全球人口的1%至2%。藥物研發好一點,希望Remdesivir和其他藥物試驗成功,能在數月內癀泛使用。

如何處理COVID-19疫情,已成為目前全球每個國家面對的最迫切問題,關乎到公共健康、經濟,甚至乎政治。

過去數周,已討論不少有關死亡率問題,解釋確診(CFR)和感染死亡率(IFR)的區別。現在讓我再討論一下傳染度。近日相信大家都見過R0(Basic Reproduction Number)這名詞,大概定義為疫症的基本傳染度,一個已被感染的病人,在毫無隔離措施情况下,平均將傳染給多少個人。如R0>1,理論上這個病將繼續擴散,直至一個自然峰頂,然後逐漸回落(圖中第1點)。