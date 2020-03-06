經濟
周顯 投資二三事

投資策略

周顯：監管與攬炒

【明報專訊】同朋友講起證監會和交易所肆意把上市公司除牌，在此疫情蔓延的情况之下，仍然照除飲食股和零售股，簡直是天怒人怨，完全沒有人性可言。我更加不明白，港府究竟是搞什麼鬼，對於這些完全沒有智力和人性的行為，視若無睹，這是不是要把香港金融市場整死了，他們才安心？

喂！呢個時候，怎可能把經營轉好，或者又怎可能找到好的項目注入呢？這根本就是亂來，完全違反了基本智力。

疫情下肆意DQ 幫忙欠奉

不過有朋友說，這還不是最危急的，更危急的是，大部分公司都在3月年結，香港這麼多的內地公司，點做audit呢？Auditors要去大陸做嘢？回來要隔離14日㗎噃，邊度有人肯制？

但如果公布會計報告，又會被人話損害投資者利益喎！咁應該點做好呢？是不是當局可以酌情，上市公司暫時可以用management account代替，以後才補上呢？這個時候，應該是當局最忙，最需要度蹺的時候，但大家都好像是放疫情假，完全不去想辦法，DQ你就叻，幫忙就完全唔識，難為他們的人均薪水超過100萬元，是全香港最高人工的機構，究竟是要害死香港，還是要幫忙香港呀？

這些就是我們常常講的「黑監」和「證暴」了，更慘的是，證券界被黑監和證監日日「強姦」，怕他們報復，秋後算帳，大海浮屍（肆意DQ），還不敢出聲呢！這就叫做，攬炒！

[周顯 投資二三事]

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