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劉思明：內地消費股受捧 頤海看高一線

【明報專訊】港股繼周一後昨天再次明顯反彈，內地消費股昨成為焦點，頤海（1579）值得留意。

恒指昨高開126點後反覆向上，午後最多升583點、高見26,805點爭持，收報26,767點，升545點或2.08%；國指升1.96%。大市成交1326億元，高於60天平均三成，成交活躍。據《明報》港股數據庫，升跌比率87比13，升逾3%佔上升股份兩成半；陽燭對陰燭為71比29，大市升勢全面，買盤動力較強；不過，沽盤積極，有三成股份以陰燭低於開市價收市。

澳優中糧肉食率先向上突破

本報數據庫追蹤的30個行業，近全線上升，只有原材料微跌0.26%；整體有四成的升幅逾超過2%，與恒指國指相若或跑贏。食物飲品、紡織及服飾、農業及水務升約3%表現最強，農業及水務的升勢由豬肉股帶動，反映食品、服飾紡織及肉食等消費股受到追捧，潤啤（0291）、安踏（2020）、申洲（2313）、萬洲（0288）升超過4%，正由低位回升上試2月中反彈高位。

個別消費、食品股如澳優（1717）、中糧肉食（1610）已率先向上突破，上月中澳優升穿12元重要阻力，之後曾高見13.4元調整，守住12元支持，短線上望料於14元有較大阻力，宜候回落至13元以下吸納；中糧肉食反彈料於2.4元會有較大阻力。不過，論表現，頤海昨天破頂創上市新高最強。

頤海向海底撈（6862）提供火鍋調味料產品，無可避免其他餐飲股受到疫情的嚴重打擊；不過，公司通過經銷商、電商、餐飲客戶等第三方渠道，銷售火鍋調味料、中式複合調味料和方便速食拓展零售市場，可望受惠疫情促使更多消費者在家飲食，並抵消餐飲市場不振的負面影響。

頤海提升渠道銷售能力

事實上，頤海積極拓展全國銷售渠道，提升渠道銷售能力，加上豐富產品及品牌組合，去年上半年經銷商銷售收入按年倍增，佔總收入近五成；期內電商渠道銷售收入亦大增近五成，佔總收入近一成。頤海的股價昨急升向上突破，相信受到零售銷售表現相當理想所支持，但估值高昂，相信已反映利好因素，宜吸不宜追。走勢上，該股急升後或有後抽回試54元，中線可以低收52元止蝕。

中生製藥上升動力增強

此外，2月以來，國指持續跑贏恒指，強勢的國指中，部分成分股表現尤其突出，比亞迪（1211）、中鐵塔（0788）、中生製藥（1177）、恒安（1044）今年迄今累升逾一成，表現居前。近兩周，中生製藥相比國指加快向上（圖），上升動力增強。

[劉思明 數據尋寶]

相關字詞﹕中生製藥 頤海 消費 港股

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