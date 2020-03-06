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張兆聰：手機供應鏈復工 瑞聲料收復失地

【明報專訊】恒指昨日升545點，收報26,767點，成交金額1326億元。美股周三晚再度暴漲，亞洲股市上升但幅相差頗遠，始終日韓仍受到疫情影響，但全球股市走勢回穩，初步消化了新冠肺炎全球大流行的首階段心理衝擊，短期低位有機會已經出現，但仍有待上破更多阻力位來確認。中國新增確診人數已開始趨零，在全球大流行之下成了避風港，加上中央大力推進復工程消費，刺激A50指數大升逾2％。

美股本周非常波動，周一升近1300點，周二跌近800點，周三又漲近1200點。執筆時美股期貨又跌2％，巿况仍然不穩定，但即市走勢呈上升三角形，市况見低位機會不小，但前提是當地不出現大規模社區爆發，而這是無人能預計的。相對於美股是否已見短期底部，美股會否已見大頂會是更重要的問題。以估值來看，現水平在歷史上絕不廉宜，但同樣地，歷史上也未曾出現過10年期債息跌穿1厘。

市况已見低位機會不小

如此低的無風險利率，其他條件不變，估值很自然會高於歷史水平。當然，看淡的會說是經濟差，債息才低企，風險溢價自然會提高。好淡雙方都有理據，結果就形成波動市。3月份會是美股的重要時刻，若本月疫情仍然受控，避險情緒下降兼超低利率，有條件重返高位。但全球各地都抵擋不住新冠肺炎，美國也沒有採取什麼特別措施，社區爆發的機會還是頗高。

中央推刺激措施 消費5G股揚

政治局常務會議提出9點要求，當中包括要刺激消費和重提加快5G網絡建設，前者如蒙牛（2319）、海底撈（6862）、頣海（1579）、華潤啤酒（0291）等都有頗大升幅，美團（3690）、同程藝龍（0780）亦向好。但5G概念股普遍衝高回落，似乎反幅炒作過後略見疲態，只宜回調至低位才入市。要留意，資金一直全力炒作各類科技股，大市往往在科技股升幅已大、出現調整時才短暫大漲。但5G是今年最強的炒作主題，龍頭中興（0763）高位出現明顯阻力，似乎中央限制資金流入科技股ETF的規模，已為市場熱情降溫。只是每次憧憬市况風格轉向，由科技轉向傳統低估值板塊，不消一天就會失望而回，且看今次是否有不同。

瑞聲有望重展升浪

另外，會議又強調要加大復工力度和協調，調動企業家的積極性，蘋果供應鏈、手機設股向好，瑞聲(2018)及丘鈦（1478）均升5%。經過過去兩年的低潮期，市場憧憬5G手機的更換潮，預期手機設備股可再次步入升浪，瑞升股價由去年9月時的32元左右，到今年初一度突破70元大關，丘鈦更由6元水平升至14元。近期受到疫情影響，兩股股價分別大跌至50元邊及11元水平，回落幅度高達30%。

瑞聲昨日才首度反彈，從股價來看，集團復工應該有不少阻礙，訂單也可能減少，但在中央積極推進下，3月底回復正常是大概率的事，而下半年新5G手機套量應市，訂單應該也不會有問題，瑞聲有望展升浪收復失地。至於丘鈦，股價近期在11元水平出現小雙底，若能企穩在12元以上，應有力上試13元。

[張兆聰 還看今朝]

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