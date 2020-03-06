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經濟
2020年3月6日星期五
技術取勝
投資策略
港鐵客運業務近40年首見紅 去年純利跌26% 今年首兩月乘客少逾9000萬人次
疫情拖累 康城商場僅租出一半
美心盈利貢獻跌兩成 牛奶公司去年核心盈利跌10%
東亞股價再升一成 花旗料首選售中國業務
美股早段再挫 夜期低水235點
九置吳天海：「業主不減租」是錯覺 疫情打擊租金收入 酒店上月出租率僅一成
物業重估虧損 九置純利急挫78%
吳天海：香港前景三個「可」
越秀房託去年分派跌13%
1個月HIBOR跌至1.28厘
恒大2月合約銷售逆市升108％
理文造紙純利跌34％ 末期息減13％
物管股燁星孖展超購1022倍 興業物聯同受追捧 蜆壳電業遭冷待
創興逐步恢復分行服務
以「不可抗力」為由 中石油拒收天然氣
疫症打擊 英廉航Flybe破產 所有航班即時停飛 逾2000員工瀕失業
油組再減產 國際油價微跌
疫情削需求 空巴擬減產
張兆聰：手機供應鏈復工 瑞聲料收復失地
黃智慧：短線走勢改善 恒安59元可吸
盧駿匡：盈富沽空率高 或被挾倉
張宗永：瘟疫可變成政治核彈
技術取勝：東亞銀行21元不易升破
劉思明：內地消費股受捧 頤海看高一線
周顯：監管與攬炒
譚新強：美國正舉辦恐怖COVID-19疫症派對
湯文亮：沒內地客到港 港人應趁機買樓
葡萄牙兩大城市撤置業投資移民 全國樓價去年炒高逾一成 首都呎價近2400元最貴
OCEAN MARINI首設網上睇樓 售樓處變陣抗疫 睇樓分時段控人流
6樓花盤上月申預售 涉2814伙19個月高
現樓貨尾5575伙 5個月新低
富匯相連戶2億沽 郭鶴年前媳婦賺逾億
嘉湖本月暫12宗成交 按月同期升兩倍
先達115呎舖70萬沽 14年蝕16%
技術取勝：東亞銀行21元不易升破
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【明報專訊】康師傅15.2元料有阻力（圖）
石藥集團上望受制19.5元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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港鐵客運業務近40年首見紅 去年純利跌26% 今年首兩月乘客少逾9000萬人次
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