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張宗永 翼之聯想

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張宗永：瘟疫可變成政治核彈

【明報專訊】新冠狀病毒的政治炸彈已經由中國大陸擴散至美國。美國股市是直接的受害者，道指由高峰下跌了接近3000點，是一年來的新低。總統特朗普嘗試給民眾定心丸，告訴大家疫情已經在他掌控中，並且委任副總統彭斯擔任新成立的抗疫專責小組組長。但民間似乎不大買帳，並且批評彭斯過去行事保守。我上周在美國出差，親民主黨的傳媒都在罵特朗普無能。

人民最終都會為政府的抗疫成績打分。美國人才剛剛開始接觸新冠狀病毒，抗疫之「瘋」，尚未吹到美國。我在美國走訪了三個城市：紐約、坦帕灣（Tampa Bay）和三藩市。三個城市街上的人基本上都沒有戴口罩（但當我嘗試走入當地藥房問有沒有口罩存貨時，售貨員的答案都是已經全部售罄，看來我們黃帝子孫的倒賣能力驚人）。疫情一旦擴散，群眾感到恐慌時，肯定會影響特朗普的選情。

回頭看香港，罵特區政府已經變了風土病，林鄭在處理新型冠狀病毒問題上顯得左右不是人。我覺得政府過去一段時間有些措施雖然遭坊間惡罵，但其實是務實的，例如在沒有解決隔離營的安排及檢疫的情况下貿然封關，可能製造更大混亂，但政府沒有向市民好好解釋，當然不排除有高官已經對市民的批評採取笑罵由人的態度。

疫情令習班子感國家存亡危機

在內地，瘟疫這政治炸彈真是厲害，香港抗爭的示威者做不到的，病毒做到了。疫情肯定令習班子感到國家存亡危機，七常委一周開會三次討論疫情。無可諱言，中國歷史上，尤其是在封建年代，瘟疫往往是民變的濫觴。

執筆時是香港時間周四凌晨，我在看美國電視台有關民主黨超級星期二初選的報道 ，美國前副總統拜登絕處逢生，繼上月底贏得南卡羅來納州初選後，在今次十四州加一個地區初選中，與領先的桑德斯平分秋色，尤其是贏得選前不被看好的得州，過程迂迴。

我在紐約讀報，當地報章很多人都已經將拜登放進政治墓穴，想不到不用一星期的時間，「屠龍記」的男主角（或謂「屠蟲」，視乎他喜歡特朗普與否）竟然是拜登和桑德斯之爭。我是政治新聞的junkie，迷追競選消息。始終，有競爭的選舉還是可愛的。

[張宗永 翼之聯想]

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