盧駿匡：盈富沽空率高 或被挾倉

一般而言，減息可有助降低企業成本，屬利好消息，但假如股市不升反跌，反映市場對前景甚為憂慮，減息亦未能抵消相關的潛在風險，技術上屬反常的利淡信號，意味後市有機會進一步轉弱。如早前所言，從下跌幅度及速度看，美股應已步入熊市，好消息亦被視為壞消息。

京信通信可續向好

觀乎近日港股走勢，受美股影響的程度十分有限。以現况而言，恒指在26,000點呈現支持，加上盈富基金（2800）沽空比率偏高，被挾淡倉的機會不低，以及9日RSI接近30的超賣水平並且呈現底背馳，後市有望回補2月24日的下跌裂口，即是有機會上試27,300點。不過要留意短線市寬超賣程度未算嚴重，相信會影響後市反彈力度。

在實戰的過程中，筆者會傾向繼續以炒即市期指為主，原因是可以減少受外圍波動影響的風險。個股方面，資金有流入內房及5G板塊的迹象，當中京信通信（2342）在高位整固後呈現突破，並且有成交配合，相信後市有望進一步向好。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]