黃智慧：短線走勢改善 恒安59元可吸

上月宣布開闢5條口罩生產線

紙巾產品為集團的主要收入來源。2019年上半年，紙巾業務收入按年上升約7.4%至54.6億元（人民幣，下同），佔總收入的50.7%。隨造紙原料木漿價格於2019年上半年起回落，原料成本下降逐步反映，帶動紙巾產品毛利率由2018年下半年的19.2%，回升至2019年上半年的25%。

不過，2019年12月集團公布，最高行政法院（KHO）否決了芬漿（Finnpulp Oy）的環境許可證。該決定是基於擬建的製漿廠對其所有位置非常接近的卡拉維斯湖（Kallavesi）造成長遠不確定影響。該決定為最終決定，不得上訴。集團表示上述環境許可證對製漿廠項目的施工十分關鍵，因此需留意事態進展。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天、20天和50天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢料改善，可考慮59元吸納，反彈阻力65.2元，不跌穿56元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）

金利豐證券研究部經理

trurywong@kingston.com.hk

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