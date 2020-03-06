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疫情削需求 空巴擬減產

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，疫情影響了航空交通的需求，令部分航空公司要求延遲客機交付，歐洲飛機航造商空巴（Airbus）因此考慮減少寬體客機A330neo的產量，並將在本月內作出決定。馬來西亞廉航全亞洲航空（AirAsia X）在一份2月的文件中表示，將推遲78架A330neo的提貨。全亞洲航空的A330neo訂單，相當於空巴A330neo未完成訂單量的四分之一。分析指出，空巴的考慮可能與全亞洲航空有關。A330neo是空巴目前全球暢銷的寬體機A330系列的升級版。空巴昨晚股價跌逾3%。

中國航班減八成

全亞洲航空是中國最大的外國航空公司之一。受疫情影響，中國的航班減少八成。空巴此前已表示，將把今年A330的產量降至40架，遠低於2019年的53架。投行傑富瑞（Jefferies）指出，沒有任何飛機製造商可以不受疫情影響，A330更似乎特別易受影響，尤其是其主要航線都在亞洲等受疫情影響地區。

零件商馬牌料汽車業艱難

此外，歐洲最大汽車零件供應商德國馬牌（Continental）亦警告，疫情爆發將令全球汽車行業面臨艱難的一年，預計今年全球乘用車市場將萎縮5%，面臨連續3年的收縮，是金融海嘯以來最長的下行周期。馬牌在中國擁有大量業務，在當地僱有2.5萬名員工。該公司表示，目前無法評估疫情的全面影響。

（綜合報道）

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