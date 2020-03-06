疫情削需求 空巴擬減產

中國航班減八成

全亞洲航空是中國最大的外國航空公司之一。受疫情影響，中國的航班減少八成。空巴此前已表示，將把今年A330的產量降至40架，遠低於2019年的53架。投行傑富瑞（Jefferies）指出，沒有任何飛機製造商可以不受疫情影響，A330更似乎特別易受影響，尤其是其主要航線都在亞洲等受疫情影響地區。

零件商馬牌料汽車業艱難

此外，歐洲最大汽車零件供應商德國馬牌（Continental）亦警告，疫情爆發將令全球汽車行業面臨艱難的一年，預計今年全球乘用車市場將萎縮5%，面臨連續3年的收縮，是金融海嘯以來最長的下行周期。馬牌在中國擁有大量業務，在當地僱有2.5萬名員工。該公司表示，目前無法評估疫情的全面影響。

（綜合報道）

[國際金融]