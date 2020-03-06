油組再減產 國際油價微跌

【明報專訊】油組昨起一連兩日就原油減產舉行會議，油組方面同意在第二季將日產量額外減少150萬桶，現正等待俄羅斯等盟友同意承擔當中50萬桶的減幅，以應對疫情令原油需求減少對油價造成下行壓力。國際油價昨晚微跌，布蘭特期油在每桶50美元徘徊，紐約期油每桶46美元左右。
道指早段跌700點
市場憂慮疫情對經濟的影響，道指早段跌約750點，波音及高盛領跌，標普500指數及納指也跌逾2%。泛歐Stoxx 600指數昨晚跌1.7%。資金避險，美國10年期國債孳息率低見0.92厘。日圓兌每美元高見106.71，為5個月高位。金價升約1%。
伊朗石油部長Bijan Namdar Zanganeh稱，除了次季額外減產，油組還建議將目前第一季的減產幅度，延伸至第三、四季，相關決定將取決於油組與盟友在周五的談判。
資金避險 美10年債息見0.92厘
油組及其盟友於2018年達成協議，按當年10月的產量，在2019年起每日合共減產120萬桶。至去年底，油組及盟友又將減產幅度擴大至每日170萬桶。由於沙特等的減產幅度，較其原本承諾更大，意味目前每日減產幅度達210萬桶。若在現有減產基礎上，額外減產150萬桶，將使油組及盟友的總減產量超過每日360萬桶，這將是金融海嘯以來最大的減幅。
消息指出，油組正遊說俄羅斯支持，但該國示意支持延長減產，但未答應擴大減產。路透社指，俄羅斯往往在最後關頭才接受新的減產協議。