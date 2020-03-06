油組再減產 國際油價微跌

道指早段跌700點

市場憂慮疫情對經濟的影響，道指早段跌約750點，波音及高盛領跌，標普500指數及納指也跌逾2%。泛歐Stoxx 600指數昨晚跌1.7%。資金避險，美國10年期國債孳息率低見0.92厘。日圓兌每美元高見106.71，為5個月高位。金價升約1%。

伊朗石油部長Bijan Namdar Zanganeh稱，除了次季額外減產，油組還建議將目前第一季的減產幅度，延伸至第三、四季，相關決定將取決於油組與盟友在周五的談判。

資金避險 美10年債息見0.92厘

油組及其盟友於2018年達成協議，按當年10月的產量，在2019年起每日合共減產120萬桶。至去年底，油組及盟友又將減產幅度擴大至每日170萬桶。由於沙特等的減產幅度，較其原本承諾更大，意味目前每日減產幅度達210萬桶。若在現有減產基礎上，額外減產150萬桶，將使油組及盟友的總減產量超過每日360萬桶，這將是金融海嘯以來最大的減幅。

消息指出，油組正遊說俄羅斯支持，但該國示意支持延長減產，但未答應擴大減產。路透社指，俄羅斯往往在最後關頭才接受新的減產協議。

（綜合報道）

[國際金融]