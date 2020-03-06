經濟
國際金融

油組再減產 國際油價微跌

【明報專訊】油組昨起一連兩日就原油減產舉行會議，油組方面同意在第二季將日產量額外減少150萬桶，現正等待俄羅斯等盟友同意承擔當中50萬桶的減幅，以應對疫情令原油需求減少對油價造成下行壓力。國際油價昨晚微跌，布蘭特期油在每桶50美元徘徊，紐約期油每桶46美元左右。

道指早段跌700點

市場憂慮疫情對經濟的影響，道指早段跌約750點，波音及高盛領跌，標普500指數及納指也跌逾2%。泛歐Stoxx 600指數昨晚跌1.7%。資金避險，美國10年期國債孳息率低見0.92厘。日圓兌每美元高見106.71，為5個月高位。金價升約1%。

伊朗石油部長Bijan Namdar Zanganeh稱，除了次季額外減產，油組還建議將目前第一季的減產幅度，延伸至第三、四季，相關決定將取決於油組與盟友在周五的談判。

資金避險 美10年債息見0.92厘

油組及其盟友於2018年達成協議，按當年10月的產量，在2019年起每日合共減產120萬桶。至去年底，油組及盟友又將減產幅度擴大至每日170萬桶。由於沙特等的減產幅度，較其原本承諾更大，意味目前每日減產幅度達210萬桶。若在現有減產基礎上，額外減產150萬桶，將使油組及盟友的總減產量超過每日360萬桶，這將是金融海嘯以來最大的減幅。

消息指出，油組正遊說俄羅斯支持，但該國示意支持延長減產，但未答應擴大減產。路透社指，俄羅斯往往在最後關頭才接受新的減產協議。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

港鐵客運業務近40年首見紅 去年純利跌26% 今年首兩月乘客少逾9000萬人次
港鐵客運業務近40年首見紅 去年純利跌26% 今年首兩月乘客少逾9000萬人次
疫情拖累 康城商場僅租出一半
疫情拖累 康城商場僅租出一半
美心盈利貢獻跌兩成 牛奶公司去年核心盈利跌10%
美心盈利貢獻跌兩成 牛奶公司去年核心盈利跌10%
東亞股價再升一成 花旗料首選售中國業務
東亞股價再升一成 花旗料首選售中國業務
美股早段再挫 夜期低水235點
美股早段再挫 夜期低水235點
九置吳天海：「業主不減租」是錯覺 疫情打擊租金收入 酒店上月出租率僅一成
九置吳天海：「業主不減租」是錯覺 疫情打擊租金收入 酒店上月出租率僅一成
物業重估虧損 九置純利急挫78%
物業重估虧損 九置純利急挫78%
吳天海：香港前景三個「可」
吳天海：香港前景三個「可」
越秀房託去年分派跌13%
越秀房託去年分派跌13%
1個月HIBOR跌至1.28厘
1個月HIBOR跌至1.28厘
恒大2月合約銷售逆市升108％
恒大2月合約銷售逆市升108％
理文造紙純利跌34％ 末期息減13％
理文造紙純利跌34％ 末期息減13％
物管股燁星孖展超購1022倍 興業物聯同受追捧 蜆壳電業遭冷待
物管股燁星孖展超購1022倍 興業物聯同受追捧 蜆壳電業遭冷待
創興逐步恢復分行服務
創興逐步恢復分行服務
以「不可抗力」為由 中石油拒收天然氣
以「不可抗力」為由 中石油拒收天然氣
疫症打擊 英廉航Flybe破產 所有航班即時停飛 逾2000員工瀕失業
疫症打擊 英廉航Flybe破產 所有航班即時停飛 逾2000員工瀕失業
疫情削需求 空巴擬減產
疫情削需求 空巴擬減產
張兆聰：手機供應鏈復工 瑞聲料收復失地
張兆聰：手機供應鏈復工 瑞聲料收復失地
黃智慧：短線走勢改善 恒安59元可吸
黃智慧：短線走勢改善 恒安59元可吸
盧駿匡：盈富沽空率高 或被挾倉
盧駿匡：盈富沽空率高 或被挾倉
張宗永：瘟疫可變成政治核彈
張宗永：瘟疫可變成政治核彈
技術取勝：東亞銀行21元不易升破
技術取勝：東亞銀行21元不易升破
劉思明：內地消費股受捧 頤海看高一線
劉思明：內地消費股受捧 頤海看高一線
周顯：監管與攬炒
周顯：監管與攬炒
譚新強：美國正舉辦恐怖COVID-19疫症派對
譚新強：美國正舉辦恐怖COVID-19疫症派對
湯文亮：沒內地客到港 港人應趁機買樓
湯文亮：沒內地客到港 港人應趁機買樓
葡萄牙兩大城市撤置業投資移民 全國樓價去年炒高逾一成 首都呎價近2400元最貴
葡萄牙兩大城市撤置業投資移民 全國樓價去年炒高逾一成 首都呎價近2400元最貴
OCEAN MARINI首設網上睇樓 售樓處變陣抗疫 睇樓分時段控人流
OCEAN MARINI首設網上睇樓 售樓處變陣抗疫 睇樓分時段控人流
6樓花盤上月申預售 涉2814伙19個月高
6樓花盤上月申預售 涉2814伙19個月高
現樓貨尾5575伙 5個月新低
現樓貨尾5575伙 5個月新低
富匯相連戶2億沽 郭鶴年前媳婦賺逾億
富匯相連戶2億沽 郭鶴年前媳婦賺逾億
嘉湖本月暫12宗成交 按月同期升兩倍
嘉湖本月暫12宗成交 按月同期升兩倍
先達115呎舖70萬沽 14年蝕16%
先達115呎舖70萬沽 14年蝕16%