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疫症打擊 英廉航Flybe破產 所有航班即時停飛 逾2000員工瀕失業

【明報專訊】疫情蔓延全球之際，航空公司正面臨沉重的打擊。歐洲最大的地區航空公司Flybe由於未及得到財政援助，昨宣布進入破產程序，所有航班即時停飛，逾2000名員工面臨失業。國際航空運輸協會（IATA）預計，疫情將導致全球航空公司大幅削減航班，令航空業界今年損失可能超過1000億美元的收入，呼籲各國政府考慮協助陷入困境的航空公司度過難關。

在疫情中最先倒下的Flybe，是英國主要的內陸航空公司，提供英國近四成的內陸航班。這家經營逾40年的航空公司有很多獨家航線，停止營運將嚴重影響英國內陸航空交通。英國政府早前曾打算協助其償還1億鎊（約10億港元）債務，避免其無法經營。不過相關援助出現波折，而維珍航空牽頭的財團Connect Airways去年收購Flybe後，現時亦不再注資，最新的疫情成為拖垮Flybe的最後一根稻草。

疫情下首間倒閉航空公司

這是英國包機航空公司Thomas Cook Airlines倒閉6個月內，第二家破產的英國大型航空公司。Flybe行政總裁安德森（Mark Anderson）表示，已盡一切可能避免倒閉，但無法克服重大的資金挑戰。管理Flybe的會計公司安永稱，過去幾周疫情為旅遊業帶來額外的壓力，使Flybe原已不穩的財務狀况惡化。疫情爆發前，Flybe已因為燃油成本上漲、乘客需求疲軟及業界競爭等而苦苦經營，每年虧損達2000萬鎊（約2億港元）。

英國6個月內第2家破產航空公司

Flybe預計逾2000名員工受影響，且Flybe倒閉恐會引起骨牌效應，因部分機場依賴Flybe的航班，例如南部的修咸頓（Southampton）機場有95%的航班是Flybe營運的。

IATA稱，疫情已蔓延至80多個國家，中國以外的航線也受到嚴重影響。該組織估計，全球航空公司將於今年損失630億至1130億美元（約4914億至8814億港元）的客運收入，較兩周前預測的不到300億美元損失嚴重得多。最新的預測數字，相當於全球航空公司的旅客收入損失11％至19％。

IATA：全球航空公司今年損失8814億

IATA行政總裁德朱尼亞克（Alexandre de Juniac）稱，這是非常時期，航空公司正竭力維持經營，航空業界需政府考慮減免稅收，並減少各種收費。

此外，廉航挪威航空快線（Norwegian Air Shuttle）在經歷3年虧損後，原預期今年可透過出售資產、調整航線、推遲飛機交付、改​​變貸款條件，並籌集新現金等，令今年恢復盈利。不過歐洲疫情蔓延，遊客減少，促使其取消部分來往歐洲疫情爆發中心意大利等地的長途航班，並擱置2020年的盈利預測，但認為現在評估業務的全面影響為時尚早。

（綜合報道）

[國際金融]

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