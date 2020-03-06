經濟

以「不可抗力」為由 中石油拒收天然氣

【明報專訊】繼中海油（0883）後，中石油（0857）亦以「不可抗力」為由拒收天然氣。路透社昨日報道指，受累於新冠肺炎疫情爆發，中國最大的天然氣進口商中石油亦擬啟用「不可抗力條款」，暫停接收天然氣，並已向多間天然氣供應商發出「不可抗力通知」。

據報稱，削減的天然氣供應將按比例分配至各供應商身上，部分船貨則推遲至第3季。中石油及負責天然氣出口的哈薩克斯坦國有公司KazTransGas的發言人亦未有評論消息。

目前進口滿足四成需求

中石油目前以進口的方式滿足約四成需求，其中約七成的進口天然氣來自中亞地區、緬甸及俄羅斯，其餘的則來自液化天然氣供應商。報道引述消息人士稱，中石油在過去一個月已盡力嘗試減輕疫情的影響，當中包括將部分船貨轉移至印度及新加坡，不過由於天然氣需求放緩回升，集團亦要應對國內供暖期結束後需求急劇下降的問題。

所謂的「不可抗力條款」，是指在國際貿易市場合約中，因天災人禍如暴風、水災、戰爭等引起的意外事故而導致雙方義務不能履行，可取消合約或延遲交貨。另一能源公司中海油於上月初已啟用「不可抗力條款」，成為首間啟用條款的公司。不過其後有報道指，道達爾及殼牌都拒絕了中海油的不可抗力請求。

相關字詞﹕不可抗力條款 液化天然氣 中石油 中海油 新冠肺炎

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