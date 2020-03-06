經濟

物管股燁星孖展超購1022倍 興業物聯同受追捧 蜆壳電業遭冷待

【明報專訊】月初招股潮漸進入尾聲，昨日市場焦點物業管理股燁星集團（1941）截止孖展認購，統計6間券商數據，暫超購1022倍，有望挑戰新石文化（1740）逾1200倍的超購紀錄。惟中小型新股高倍數超購下，實際凍資額往往並不高，燁星的券商孖展額僅有162億元（見表）。有見物管股近期大升，上周截飛的興業物聯（9916）早前同樣受追捧，孖展錄得853倍超額認購，借出孖展171億元。

明報記者 馬迪帆

統計各券商為燁星集團借出的孖展，本地券商輝立借出54億元，耀才借出43億元，信誠借出32億元，時富借出2.63億元；內地券商中，富途借出27.94億元，友信智投借出2.08億元。單計這6家券商已超購千倍。

燁星將於3月12日公布發售結果，預計3月13日掛牌上市。而興業物聯將於今日（周五）暗盤交易，下周一掛牌。

資金集中物管股 其他新股慢熱

資金集中流向物管股，其他新股較為慢熱。同於昨日截孖展的蜆壳電業（2381），其公開發售集資額為7125萬元，但據統計孖展額為338萬元，尚未足額。蜆壳電業將於3月7日定價，3月17日掛牌上市。

另有3隻新股將於下周一（3月9日）截止招股，據統計，內地建築股建中建設（0589）、在線內容供應商九尊數字互娛（1961）孖展均錄得超購約4倍。本地工程股生興（1472）孖展尚未足額。

近期新股市場回暖，路透社昨引消息報道指，港交所（0388）要求擬在港上市公司於初步招股文件中，披露新冠肺炎對業務影響，及公司對減輕此等影響的詳細計劃。

傳招股文件須披露疫情影響

報道指，港交所向計劃上市的公司提出5條與新冠肺炎有關的問題，包括公司供應鏈是否因疫情受到干擾，有關業務的應急計劃，以及在最壞情况下、業務被迫中止時公司的現金消耗速度。此外，港交所亦問及公司對於肺炎的預防措施，以及因疫情對潛在客戶及供應商的帶來的影響。

港交所回覆本報查詢，表示《上市規則》要求上市申請人提供足夠的信息，以便潛在投資者可對申請人作出知情評估。對於廣泛影響眾多申請人的事宜，例如新冠狀病毒肺炎，若與申請人相關和具有重要影響，聯交所可以要求申請人進行具體披露。

相關字詞﹕公開發售 新股上市 凍資王 超購王 疫情 新冠肺炎 物管股 孖展

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