理文造紙純利跌34％ 末期息減13％

理文造紙去年收入按年跌15.7%至271.44億元，銷售成本按年跌10.7%至220.5億元。收入中包裝紙業務收入按年跌17.6%至223.88億元，分部盈利按年跌35.6%至35.15億元﹔衛生紙業務按年跌5.8%至47.55億元﹔分部盈利按年跌32.9%至5.62億元。集團去年總銷售量為629萬噸，產品平均每噸淨利潤為525元，按年大減34%。

理文化工去年純利跌19.7%

集團指出，去年受供給側改革以及貿易摩擦等因素影響，造紙行業面臨着一定的挑戰和調整。自2018年中美貿易戰展開，內地包裝紙業務相對有所萎縮，加之從2017年開始，內地陸續推出了關於限制廢紙進口的政策。相關限制政策的出台一定程度上限制了原材料的供應，對國內造紙行業產生一定衝擊，其廢紙回收受到了一定影響，集團積極尋求其他方法替代廢紙入口。

理文化工（0746）方面，集團去年純利跌19.7%至7.01億元，每股盈利為0.849元，按年跌19.8%。集團派末期息0.15元，按年持平。該股昨日績後升1.67%，收報3.65元。