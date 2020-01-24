恒大2月合約銷售逆市升108％

中海外2月銷售跌三成

中國恒大表示，為應對疫情，2月13日起通過「恒房通」平台實施網上銷售，截至2月底錄得網上認購9.91萬套 ，認購金額1,026.7億元，恒大補充，網上認購金額並非最終合約銷售業績。

內房銷售表現榮辱互見，中海外（0688）在2月份合約銷售金額約為人民幣126.66億元，相應已售樓面面積約為70.66萬平方米，分別按年降低29.2%及降低 36.1%。中海外首兩個月累計合約物業銷售金額約329.42億元，累計已售樓面面積約180.96萬平方米，分別按年降低22.7%及降低23.3%。融創中國（1918）上月合同銷售金額122.1億元，合同銷售面積88.9 萬平方米，分別按年減少33.2%及26.9%，首兩個月合同銷售金額及合同銷售面積為308.4億元及224.7萬平方米，分別按年減少26.9%及20.0%。