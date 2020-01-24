經濟

1個月HIBOR跌至1.28厘

【明報專訊】香港銀行同業拆息（HIBOR）昨日全線繼續跌，其中與樓按相關的一個月拆息已連挫7天，跌至1.28厘；隔夜拆息跌至0.7厘；隔夜、一周及兩周拆息都已低於一厘。3個月拆息減至1.52厘，一年期拆息跌至1.88厘。

惠譽：聯儲局有機會進一步減息

評級機構惠譽昨發表報告指出，由於新冠狀病毒肺炎蔓延，聯儲局緊急減息超出市場預期，認為未來數月仍有機會進一步減息，預料將為本港銀行今年銀行收入及淨息差帶來壓力。該行分析指出，以往即使在信貸下跌周期包括SARS及金融海嘯時期，本港最優惠利率（P）從來未跌低於5厘，主要因為大型銀行是定價者，及與基於最優惠利率貸款相比，銀行常具有更多基於最優惠利率負債（包括儲蓄存款）。

因此，惠譽估計HIBOR將會受壓，美息走低將降低再投資收益率及港銀的美元存款利差，加上客戶貸款需求減少，預料短期內港銀的整體淨息差將進一步壓縮；另外由於銀行在去年底時，未有將新冠狀病毒肺炎的爆發影響納入預期假設，認為港銀信貸損失將擴大，但由於銀行有充足的資本及流動緩衝，或有母公司支持，該行對港銀維持「穩定」評級展望。另外，雖然美國緊急減息半厘，但中國人民銀行未有動作，昨表示，目前銀行體系流動性總量處合理充裕水平，因此不開展逆回購操作。因此，昨實現零投放和零回籠，已連續13日暫停逆回購，而本周無逆回購到期。

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