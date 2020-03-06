越秀房託去年分派跌13%

租金寬減總額約9000萬元

在新冠肺炎疫情下，集團另發通告指出，經考慮武漢的狀况，集團向武漢星匯維港購物中心的所有租戶提供豁免兩個月的租金，而基於現時狀况，越秀房託所持有的所有物業相關租金寬減總額估計將為約9000萬元，佔基金2019年的總收入約4.4%。截至去年底武漢物業的年度保障安排差額為1747.1萬元，以及將支付武漢買方的2019年下半年保障付款為284.1萬元，年度保障安排差額佔集團去年收入約0.85%。

問到疫情對業績的影響時，行政總裁兼執董林德良指出，估計目前就所有物業的相關租金寬減總額約為9000萬元，此非一次性反映，而是分三年期處理。

由於內地經濟由消費推動，疫情主要衝擊酒店及商場物業，旗下辦公樓並不會受太大影響，故減租主力為商場及酒店客戶。

料4月底疫情受控 現「報復式消費」

林德良指出，目前目標是維持旗下物業的出租率不變，而商場、酒店於減租後會「諗辦法追番來」，在預期4月底疫情可控下，目前集團已在研究部署在疫情後可能出現的「報復式消費」。

雖然旗下項目受疫情影響，不過林德良指公司已作多項財務管理，派息不會有重大改變。同時由於近期聯儲局減息0.5厘，估計將令到集團省下3000萬元利息開支，此部分亦有助增加可分派收入，對派息有利。