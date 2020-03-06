物業重估虧損 九置純利急挫78%

【明報專訊】九倉置業（1997）昨公布去年全年業績，去年純利為39.28億元，按年下跌78.21%，主要受投資物業重估虧損57.42億元影響，去年同期盈餘為79.74億元。集團每股核心盈利1.29元，第二次中期股息每股派0.93元，全年合計派2.03元。集團昨中午公布業績，收市股價報36.55元，升1.95%。
九置去年核心盈利減少2.6%至97.91億元，收入減少2.7%至160.43億元，營業盈利微跌0.1%至127.11億元。酒店業務備受打擊，去年收入下跌17%至15.07億元，營業盈利亦跌76%至6100萬元，位於廣東道的三間馬哥孛羅酒店及會所營業盈利倒退47%，The Murray下半年面對困難的經營環境，土地及樓宇折舊則仍然虧蝕。
「私有化對九置完全無直接影響」
海港城去年總收入（包括酒店）及營業盈利均跌2%，分別為115.77億元及94.47億元。由於市場情緒低迷，加上競爭激烈，時代廣場整體收入降3%至27.61億元，營業盈利則減少2%至24.23億元。九置指出，疫情爆發令零售需求大減，可觀租金紓緩措施及市場推廣援助計劃將顯著影響今年首季表現。
對於母公司會德豐（0020）獲大股東吳光正家族提出私有化，九置主席吳天海表示，私有化對九置完全沒有直接影響，日常營運及方向不變。派息比率方面，吳天海指，會維持上市時65%派息比率的指標，如公司收入增加，派息自然較多，反之亦然。