經濟

九置吳天海：「業主不減租」是錯覺 疫情打擊租金收入 酒店上月出租率僅一成

【明報專訊】香港零售及旅遊業連環遭到打擊，經過去年反修例運動後，至今年初再爆發新冠肺炎，九倉置業（1997）主席吳天海稱，不要有錯覺「某某業主不減租」，坦言現時市况下簽新租約根本不可能不減租，商場租金勢必受壓。他又指出，大部分五星級酒店2月入住率不足10%，集團旗下位於廣東道的三家酒店情况亦相若，日租「跌咗一大截」，預料總收入與同期比較只得5%或更少，情况非常嚴重。

明報記者 蕭嘉聰

九置旗下兩大商場海港城及時代廣場，去年商戶零售銷售額按年分別跌23%及19%。惟截至去年底，海港城及時代廣場出租率均為97%，前者去年每平方呎月租為474元，僅微跌不足2%，後者則跌7.4%至為275元。吳天海指，雖然仍有一部分本地客，但爆發疫情後，香港很多零售商營業額「跌得幾厲害」。集團亦提到，去年第三季營業額分成租金跌49%，第四季更跌78%。市傳海港城、時代廣場2至3月減免一半基金租金，吳天海承認，有某些租戶收到減租通知，但由於與租戶簽訂合同有保密協議，不方便透露，整體而言集團有作租金調整。

商場圍板不代表「十室九空」

展望今年租務情况，吳天海表示，每年均有不同租約到期，「換租客永遠都有，今年亦不例外」，奢侈品牌情况亦相若。他又澄清，商場店舖未有營業，例如圍板並不代表無租客，有機會是現有租戶重新裝修，或舊租戶走後交由新租戶裝修，因此「十室九空」未必正確，不代表一成租用率，或是更多。海港城去年底的出租率仍達97%，尤其集團是出租率以面積計算，細舖與大舖對收入的比重亦不一樣。

海港城去年底出租率仍達97%

吳天海續表示，始終商舖租金會跟隨市况而定，疫情爆發後零商市况不佳，商場續租租金定會受壓，未來新租約會有若干調整。他強調，不要有錯覺「某某業主不減租」，如果是新租約「唔知有邊個業主叻到個市跌咗一半，而佢可以保持租金百分之一百」，租金減幅就要視乎新租約何時簽訂、店舖大小及位置而定。

指旅客終會復蘇 不改租務策略

至於商場經營策略，吳天海強調「會睇中長線」，香港有能力吸引各地消費者，外來消費者不單是內地旅客，亦有很多長途客人，因此多做本地生意並非集團經營單一宗旨，而是希望租戶生意整體愈做愈好。他相信，訪港旅客人數終會復蘇，有望回到以往水平或更高，因此未有改變租務策略。寫字樓去年租金錄得單位數字升幅，吳天海稱，空置率絕對有增加的可能，由於出租率視乎城市整體經濟活力，如今經濟受打擊需求將放緩，加上香港甲級寫字樓供應增加，預期今年寫字樓收入有一定壓力，「自己心裏有數」。

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