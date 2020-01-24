經濟

美股早段再挫 夜期低水235點

【明報專訊】周三道指大幅反彈逾千點，加上A股繼續強勢，帶動港股昨日高開升越10天線的26,619點，午市升幅進一步擴大挑戰26,800點，稍為觸及恒指熊證重貨區，再升遇上阻力，恒指最終收報26,767點，升545點。國指升206點或1.96%，報10,728點，主板成交1326億元。滬深股市繼續做好，上證指數上升1.99%，深成指數亦升1.9%，創業板指數上升1.85%。

昨晚美股復挫，道指開市跌逾700點，拖累恒指夜期最多擴大，截至10時45分，報26,533點，低水235點。

62.3億北水吸科技內銀股

北水經港股通流入62.29億元，科技和內銀股續為吸納對象。騰訊（0700）錄得16.52億元淨買入，美團點評（3690）錄得5.82億元淨買入，昨日股價分別上升3.1%和4.33%，但騰訊的沽空金額達31.77億元，升至兩年高位，沽空比率為29%。另外建設銀行（0939）有9.45億元北水淨買入，工商銀行（1398）錄得2.33億元淨入，昨日股價分別上升1.87%和1.29%。

減息預期推動房託和公用股做好，冠君產業信託（2778）升5.48%，泓富產業信託（0808）升3.15%，另中電（0002）升2.81%，電能（0006）升2.35%。前日下挫的金融股昨日反彈，友邦（1299）升3.46%，恒生（0011）升1.07%。

分析：外圍仍波動 港股未轉勢

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，昨日恒指急彈仍屬區間波動，早前港股下試26000點附近，投資者情緒不算太恐慌，當外圍上升加上A股強勢令市况有改善，因此昨日出現超賣後反彈，投資者稍有追貨的情况。不過他提醒，近日公布的公司盈利一般，經濟數據不濟，外圍亦相當波動，不認為已經轉勢，恒指暫時在26000點至27000點區間波動。雖然投資者追捧公用股收息，不過他提醒去年開始業績令人失望，股價會比以往波動，並非完全沒有風險。

相關字詞﹕房託股 科技股 溫傑 公用股 減息 聯儲局 恒指 騰訊 港股

上 / 下一篇新聞

港鐵客運業務近40年首見紅 去年純利跌26% 今年首兩月乘客少逾9000萬人次
港鐵客運業務近40年首見紅 去年純利跌26% 今年首兩月乘客少逾9000萬人次
疫情拖累 康城商場僅租出一半
疫情拖累 康城商場僅租出一半
美心盈利貢獻跌兩成 牛奶公司去年核心盈利跌10%
美心盈利貢獻跌兩成 牛奶公司去年核心盈利跌10%
東亞股價再升一成 花旗料首選售中國業務
東亞股價再升一成 花旗料首選售中國業務
九置吳天海：「業主不減租」是錯覺 疫情打擊租金收入 酒店上月出租率僅一成
九置吳天海：「業主不減租」是錯覺 疫情打擊租金收入 酒店上月出租率僅一成
物業重估虧損 九置純利急挫78%
物業重估虧損 九置純利急挫78%
吳天海：香港前景三個「可」
吳天海：香港前景三個「可」
越秀房託去年分派跌13%
越秀房託去年分派跌13%
1個月HIBOR跌至1.28厘
1個月HIBOR跌至1.28厘
恒大2月合約銷售逆市升108％
恒大2月合約銷售逆市升108％
理文造紙純利跌34％ 末期息減13％
理文造紙純利跌34％ 末期息減13％
物管股燁星孖展超購1022倍 興業物聯同受追捧 蜆壳電業遭冷待
物管股燁星孖展超購1022倍 興業物聯同受追捧 蜆壳電業遭冷待
創興逐步恢復分行服務
創興逐步恢復分行服務
以「不可抗力」為由 中石油拒收天然氣
以「不可抗力」為由 中石油拒收天然氣
疫症打擊 英廉航Flybe破產 所有航班即時停飛 逾2000員工瀕失業
疫症打擊 英廉航Flybe破產 所有航班即時停飛 逾2000員工瀕失業
油組再減產 國際油價微跌
油組再減產 國際油價微跌
疫情削需求 空巴擬減產
疫情削需求 空巴擬減產
張兆聰：手機供應鏈復工 瑞聲料收復失地
張兆聰：手機供應鏈復工 瑞聲料收復失地
黃智慧：短線走勢改善 恒安59元可吸
黃智慧：短線走勢改善 恒安59元可吸
盧駿匡：盈富沽空率高 或被挾倉
盧駿匡：盈富沽空率高 或被挾倉
張宗永：瘟疫可變成政治核彈
張宗永：瘟疫可變成政治核彈
技術取勝：東亞銀行21元不易升破
技術取勝：東亞銀行21元不易升破
劉思明：內地消費股受捧 頤海看高一線
劉思明：內地消費股受捧 頤海看高一線
周顯：監管與攬炒
周顯：監管與攬炒
譚新強：美國正舉辦恐怖COVID-19疫症派對
譚新強：美國正舉辦恐怖COVID-19疫症派對
湯文亮：沒內地客到港 港人應趁機買樓
湯文亮：沒內地客到港 港人應趁機買樓
葡萄牙兩大城市撤置業投資移民 全國樓價去年炒高逾一成 首都呎價近2400元最貴
葡萄牙兩大城市撤置業投資移民 全國樓價去年炒高逾一成 首都呎價近2400元最貴
OCEAN MARINI首設網上睇樓 售樓處變陣抗疫 睇樓分時段控人流
OCEAN MARINI首設網上睇樓 售樓處變陣抗疫 睇樓分時段控人流
6樓花盤上月申預售 涉2814伙19個月高
6樓花盤上月申預售 涉2814伙19個月高
現樓貨尾5575伙 5個月新低
現樓貨尾5575伙 5個月新低
富匯相連戶2億沽 郭鶴年前媳婦賺逾億
富匯相連戶2億沽 郭鶴年前媳婦賺逾億
嘉湖本月暫12宗成交 按月同期升兩倍
嘉湖本月暫12宗成交 按月同期升兩倍
先達115呎舖70萬沽 14年蝕16%
先達115呎舖70萬沽 14年蝕16%