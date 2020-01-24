美股早段再挫 夜期低水235點

昨晚美股復挫，道指開市跌逾700點，拖累恒指夜期最多擴大，截至10時45分，報26,533點，低水235點。

62.3億北水吸科技內銀股

北水經港股通流入62.29億元，科技和內銀股續為吸納對象。騰訊（0700）錄得16.52億元淨買入，美團點評（3690）錄得5.82億元淨買入，昨日股價分別上升3.1%和4.33%，但騰訊的沽空金額達31.77億元，升至兩年高位，沽空比率為29%。另外建設銀行（0939）有9.45億元北水淨買入，工商銀行（1398）錄得2.33億元淨入，昨日股價分別上升1.87%和1.29%。

減息預期推動房託和公用股做好，冠君產業信託（2778）升5.48%，泓富產業信託（0808）升3.15%，另中電（0002）升2.81%，電能（0006）升2.35%。前日下挫的金融股昨日反彈，友邦（1299）升3.46%，恒生（0011）升1.07%。

分析：外圍仍波動 港股未轉勢

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，昨日恒指急彈仍屬區間波動，早前港股下試26000點附近，投資者情緒不算太恐慌，當外圍上升加上A股強勢令市况有改善，因此昨日出現超賣後反彈，投資者稍有追貨的情况。不過他提醒，近日公布的公司盈利一般，經濟數據不濟，外圍亦相當波動，不認為已經轉勢，恒指暫時在26000點至27000點區間波動。雖然投資者追捧公用股收息，不過他提醒去年開始業績令人失望，股價會比以往波動，並非完全沒有風險。