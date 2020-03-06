東亞股價再升一成 花旗料首選售中國業務

花旗籲買入 目標價升半

花旗將東亞評級由「沽出」升至「買入」，目標價由14元升至21元。花旗表示，東亞委任高盛作為財務顧問，表示該行應不只是小規模出售業務，過去基金股東Elliott亦強烈支持東亞大規模出售資產。

花旗認為，李氏家族的首選，是東亞只出售中國業務。去年東亞盈利被中國業務撥備增加所拖累，而未來盈利亦會要承受增長放緩和資產質量壓力，但由於缺乏規模，問題不易解決。就此情况，花旗估計東亞的目標價為22元。

「中港業務分開賣最理想」

花旗指出，東亞賣產的最佳情况，是將香港和中國業務分開出售，因為估值會更高。若兩者以20%溢價售出，東亞目標價可升至26.4元，不過此方案要分別尋找買家，執行難度較高，所以不太可行。賣盤最容易執行的方案，是將集團整體出售，花旗指東亞對希望加強在港業務的內地銀行有吸引力，亦能吸引希望拓展大中華地區的區域銀行，花旗預計在此情况下的目標價為24.2元。