經濟

東亞股價再升一成 花旗料首選售中國業務

【明報專訊】東亞銀行（0023）周三宣布將對其業務和資產組合全面檢討，提升該行業務和資產的價值，引起市場對東亞出售業務，甚至整體賣盤的憧憬，昨日東亞股價續上升，最高見19.98元，創近半年新高，收市報19.44元，上升12.7%，兩日累升16.55%。花旗發表報告，指出東亞若要釋放價值，可選擇將香港或中國業務出售，或將兩者全部出售。

花旗籲買入 目標價升半

花旗將東亞評級由「沽出」升至「買入」，目標價由14元升至21元。花旗表示，東亞委任高盛作為財務顧問，表示該行應不只是小規模出售業務，過去基金股東Elliott亦強烈支持東亞大規模出售資產。

花旗認為，李氏家族的首選，是東亞只出售中國業務。去年東亞盈利被中國業務撥備增加所拖累，而未來盈利亦會要承受增長放緩和資產質量壓力，但由於缺乏規模，問題不易解決。就此情况，花旗估計東亞的目標價為22元。

「中港業務分開賣最理想」

花旗指出，東亞賣產的最佳情况，是將香港和中國業務分開出售，因為估值會更高。若兩者以20%溢價售出，東亞目標價可升至26.4元，不過此方案要分別尋找買家，執行難度較高，所以不太可行。賣盤最容易執行的方案，是將集團整體出售，花旗指東亞對希望加強在港業務的內地銀行有吸引力，亦能吸引希望拓展大中華地區的區域銀行，花旗預計在此情况下的目標價為24.2元。

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