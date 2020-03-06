美心盈利貢獻跌兩成 牛奶公司去年核心盈利跌10%

惠康銷售增 雜貨零售業務佳

期內集團的營業額錄得112億美元，按年減5%；附屬公司的經營溢利為4.37億美元，較2018年同期減少14％。集團表示，正在對IKEA持續投資，因此集團的盈利能力降低，不過相關的影響則因為東南亞雜貨零售業務盈利提高而抵消。集團提到，來自美心的收入雖然跌逾兩成，但由於美心收購星巴克泰國業務而受益，美心總銷售額仍有4%增長。

另一方面，就香港市場整體而言，集團認為，其業務多元化也從中受益，儘管商店營運受到干擾，但因為在家用膳的趨勢在社運影響下增加，因此反而促使惠康的銷售額穩健增長。期內集團整體雜貨零售業務的經營溢利錄得6300萬美元，按年增幅近1.8倍，主要由東南亞地區推動。集團表示，香港和澳門雜貨零售的利潤仍然受到成本上漲的壓力，不過集團已經見到改善。

即食食品自主品牌 未來發展重點

集團表示，新冠肺炎疫情為其業務增加了更多複雜性，業績亦會受到明顯的影響，實際要視乎疫情持續的時間及擴散範圍。不過，集團強調，其多元化的零售業務為其提供一定的緩衝，同時會採取審慎的成本控制。集團稱，儘管去年下半年的情况充滿挑戰，不過為了繼續增加商店客流量及強化各品牌的定位，未來幾年的發展重點會集中於即食食品及自主品牌。